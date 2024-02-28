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Erzurum Müftülüğü Ramazan Takvimini Açıkladı

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Erzurum Müftülüğü, 2024 yılı Ramazan ayıyla ilgili takvimi paylaştı. Takvime göre, Ramazan ayının başlangıcı 11 Mart 2024 Pazartesi günü olacak ve Ramazan Bayramı 3 gün sürecek.

Erzurum Müftülüğü yaklaşan Ramazanı ayı ile alakalı takvimi açıkladı.

Erzurum Müftülüğü tarafından yapıla paylaşımda, 2024 yılı Ramazan ayının ilk teravih namazının 10 Mart Pazar günü, yatsı namazını müteakiben camilerde ve evlerde kılınabileceğini, bu gecede ilk sahura kalkılacağını belirterek, "2024 Ramazan ayının başlangıcı 11 Mart 2024 Pazartesi günüdür. Kur'anı Kerim'in nazil olmaya başladığı gece olarak rivayet edilen Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'sine bağlayan gece yani 5 Nisan 2024 Cuma gecesi idrak edilecek. 30 gün sürecek olan Ramazan ayının ilk orucu 11 Mart 2024 Pazartesi günü, son orucu ise 9 Nisan Salı günü tutulacak ve 9 Nisan aynı zamanda Ramazan Bayramı Arefesi olarak idrak edilecek. Buna göre 10 Nisan Çarşamba günü Ramazan Bayramının ilk günü kutlanacak. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek." İfadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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