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Erzurum Müftülüğü 'Arife Çiçekleri'ni yalnız bırakmadı

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Erzurum Müftülüğü'Arife Çiçekleri'ni yalnız bırakmadı

Danimarka Türk Diyanet Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde hayırseverlerin desteği ile Erzurum'da yetim çocuklara gıda ve giysiden oluşan hediye çeki armağan edildi. Danimarka Türk Diyanet Vakfı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde "Arife Çiçekleri" adlı proje başlatıldı. Proje kapsamında il müftülükleri ve TDV şubeleri iş birliğinde bayram öncesi yetimler sevindirildi. Danimarka Türk Diyanet Vakfı, Danimarka'daki Müslümanların zekat, fitre, fidye ve sadakalarını Türkiye'deki ihtiyaç sahipleri ile yetimlere gönderdi.

Yurt dışından yapılan yardımlarla temin edilen 56 adet hediye çeki, TDV Erzurum Şubesi tarafından 56 yetim çocuğa dağıtıldı. Müftü Dr. Rüstem Can, ve Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan'ın katıldığı, Arife çiçekleri için verilen iftar programında konuşan İl Müftüsü Can, Hz. Peygamber'in yetimlere verdiği değeri ifade ederek, "İl Müftülüğü olarak bizler de TDV Erzurum Şubesi olarak hazırlamış olduğumuz bu hediye çeklerini bayram öncesi vererek çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüme ortak olmak istedik. Rabbim rızasına nail olanlardan eylesin. Bu vesileyle bizlere katkı sunan başta Danimarka Diyanet Vakfı Şubesi olmak üzere hayır sahiplerine teşekkür ediyorum." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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