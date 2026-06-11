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Erzurum Kent Konseyi'nden Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü mesajı

Erzurum Kent Konseyi'nden Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü mesajı
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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Tanfer, Kızılay'ın savaşta ve barışta insanı merkeze alan anlayışıyla millete hizmet ettiğini vurguladı.

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Türk Kızılay'ın kuruluşunun 158. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Türk milletinin yardımseverlik ve dayanışma ruhunun en önemli temsilcilerinden biri olan Türk Kızılay'ın, 158 yıldır insanlığın hizmetinde olduğunu belirten Tanfer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "11 Haziran 1868 tarihinde temelleri atılan bu büyük iyilik hareketi, bugün de aynı inanç, aynı azim ve aynı millet sevgisiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte, savaşta ve barışta insanı merkeze alan anlayışıyla milletimizin yanında olmuş, her zorlu süreçte gönül köprüsü vazifesi görmüştür. Kurulduğu günden bu yana insan onurunu korumayı ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı temel ilke edinen Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. 'Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti' adıyla kurulan Türk Kızılay, yalnızca ülkemizde değil, uluslararası alanda yürüttüğü insani yardım faaliyetleri ve afetlerde sağladığı desteklerle de milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir."

Afetlerde görev alan gönüllülerin ve sivil toplum kuruluşlarının gösterdiği fedakarlığın toplumsal dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Tanfer, bu iş birliğinin sadece afet dönemlerinde değil, toplumsal sorunların çözümünde de önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Türk Kızılay'ın afet bölgelerinde yürüttüğü çalışmalar, yaptığı yardımlar ve geliştirdiği projelerle müdahale ve iyileştirme süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirten Tanfer, "Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sergilediği yüksek organizasyon kabiliyetiyle insanlığın ortak değerleri doğrultusunda hizmet vermeye devam etmektedir" dedi.

Son yıllarda yaşanan deprem, sel, heyelan ve diğer afetlerde Türk Kızılay'ın milletin en çok ihtiyaç duyduğu anlarda önemli görevler üstlendiğini kaydeden Tanfer, "Barınmadan gıdaya, sağlık hizmetlerinden manevi desteğe kadar birçok alanda sunduğu katkılarla Türk Kızılay, milletimizin gönlündeki özel yerini bir kez daha göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Tanfer, mesajını şu sözlerle tamamladı: "Erzurum Kent Konseyi olarak Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu köklü kurumun iyilik yolculuğunun aynı kararlılıkla devam etmesini diliyor; ülkemizin her türlü bela ve musibetten uzak olmasını temenni ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMahmut Gül:

valla biz yaşlılar ne kadar şanslıyız ki böyle bir kurum var 158 senedir bizim gibi ihtiyaç sahibi insanlara el uzatıyolar ben de gördüm afet dönemlerinde nasıl çalışıyolar ama keşke daha çok ilçe ve köylere gitseler de oralardaki yaşlı insanlara ulaşsalar

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Haber YorumlarıRifat Can Can:

güzel ve anlamlı bir kutlama mesajı olmuş ama bir şey söylemek istiyorum kızılayın afet çalışmalarında hayvanlara yeterince dikkat etmediğini gördüm depremlerde köpekler kediler açlıktan telef oluyo kimse onlara bakmıyo sadece insanlara odaklanıyolar hayvanların da canı var çıkıyo

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Haber YorumlarıFadıl Altas:

çocuklarımız bu kurumun değerini bilmiyo maalesef kızılay ne işe yarıyo diye soruyolar halbuki ne zaman bir felaket olsa bunlar yardıma koşuyo işte 158 yıldır bu millet için çalışıyolar ama gençlere bunu anlatamıyoz

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