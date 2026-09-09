Erzurum Kent Konseyi’nden istişare ve işbirliği vurgusu

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, beraberindeki Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Erzurum'da sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik iş birliği imkanları ele alınırken, yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilebilecek ortak proje ve programlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ve Yürütme Kurulu üyeleri, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Ziyaret kapsamında Erzurum Kent Konseyi'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi verilirken, kentteki sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik devlet kurumlarıyla gerçekleştirilebilecek iş birlikleri üzerinde istişarelerde bulunuldu.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral'e yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun temennilerini ileten Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kent Konseyi olarak şehir adına gerçekleştirilecek program ve projelerde paydaşlarla birlikte hareket etmeye önem verdiklerini ifade etti. Başkan Tanfer, yaptığı açıklamada, "Erzurum Kent Konseyi olarak bilgi ve tecrübesiyle Erzurum sağlık hizmetlerine önemli katkılar sunacağına inandığımız Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral'i yeni görevinden dolayı tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyoruz. Kurumdaki sağlık alanındaki başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı Doktor Gürsel Bedir'e de teşekkür ediyoruz." dedi.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'e ve Yürütme Kurulu üyelerine nazik ziyaretleri ve verimli sohbetleri için teşekkür ediyorum. Ortak çalışmalarla kentimizde sağlık alanında daha fazla katkı sunmak için her zaman iş birliğine açık olduğumuzu ifade ediyor, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı