DEM Parti, 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret edecek

Süreç hızlanıyor! DEM Parti bir partiyi daha ziyaret edecek
2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü

2 yaşındaki Rana'nın can verdiği yerde saatler sonra aynı manzara
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı
Alo fetva hattına günde 18 bin telefon geliyor! İşte en çok aramanın olduğu 3 il

İşte 'Alo fetva hattı'na en çok aramanın yapıldığı 3 ilimiz

Erzurum Kadın Meclisi, İhtiyaç Sahipleri İçin Dayanışma Etkinliği Düzenledi

Erzurum Kadın Meclisi, İhtiyaç Sahipleri İçin Dayanışma Etkinliği Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ihtiyaç sahibi aileler için iftar etkinliği düzenledi. 314 kişiye iftar yemeği veren meclis, dayanışma ruhunu ön plana çıkardı.

Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ihtiyaç sahibi aileler için anlamlı bir dayanışma etkinliği düzenledi.

Kadın Meclisi üyeleri, kendi aralarında topladıkları bağışlarla iftar etkinliğini organize ederek, 314 kişiye iftar yemeği verdi. Etkinlik, Ebru İshak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Mahmut Yılmaz'ın desteğiyle gerçekleştirildi.

Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu, programa katkı sağlayan tüm kadın meclisi üyelerine teşekkür ederek, "Dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneğini sergiledik. Kendi imkanlarımızla böyle bir organizasyon düzenlemek bizler için gurur verici. 8 Mart'ta kadınların gücünü ve birliğini bir kez daha hissettik" dedi.

Mahmut Yılmaz ise, vakıf olarak sosyal yardımlaşmaya büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu özel günde, kadın meclisi üyelerinin özverili çabalarıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize iftar verebilmek çok anlamlı. Dayanışma ve yardımlaşma ruhunu yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda, Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu, desteklerinden dolayı Mahmut Yılmaz'a teşekkür plaketi takdim etti. Plaketi alan Yılmaz, "Böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almak benim için büyük bir onur. Kadın Meclisi üyelerinin emeği ve dayanışması takdire şayan" diyerek teşekkür etti.

Kadın Meclisi üyeleri, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün sadece kutlamalarla değil, toplumsal fayda sağlayan etkinliklerle anlam kazanması gerektiğini vurguladı. Meclis, önümüzdeki süreçte de kadınların ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ece'nin ölümüyle gündeme geldi! "Ayahuasca" diziye bile konu olmuş
img

Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
img

Görüntü köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası! Hocası konuştu

Ece Gürel "Cadılık eğitimi alıyordu" iddiası
2030 yılında iki kez oruç tutulacak

2030 yılında iki kez oruç tutulacak
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Ronaldo'nun 'Çok çirkinsin' dediği 'Adanalı Ronaldo'dan' cevap geldi

Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.