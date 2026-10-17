Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, DKMP kadın personeline KADES eğitimi verdi

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Erzurum'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın personele yönelik olarak, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulaması eğitimi verildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği uzman ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitimde, kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçilmesi ve farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Uzman ekipler tarafından verilen eğitimde; akıllı telefonlara indirilen KADES uygulamasının nasıl kurulacağı, T.C. Kimlik Numarası ve gelen aktivasyon kodu ile sistemin nasıl aktif hale getirileceği katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimde ayrıca, acil durumlarda cihaz konum bilgisi açılarak tek bir dokunuşla emniyet güçlerine nasıl ihbarda bulunulacağı ve uygulamanın sağladığı hızlı müdahale imkanları detaylı bir şekilde anlatıldı.

Yoğun katılımın gözlendiği etkinlik ile kadın personellerin toplumsal farkındalığının artırılması, şiddet olaylarına karşı erken önlem alma mekanizmalarının ve emniyet birimleri ile olan koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı