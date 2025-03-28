Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden 'Haydi Gel Erzurum'a Gel' Klipi Göz Doldurdu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarının "Haydi gel Erzurum'a gel" klibi beğeni topladı.

10 Nisan Polis Haftası'na özel olarak hazırlanan klipte İl Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerinde görev yapan polis memurları sahne aldı. Kentin tarihi ve turistik yerlerinde şarkıyı seslendiren polis memurları performanslarıyla profesyonel sanatçıları aratmadı.

Erzurumlu merhum sanatçı İbrahim Erkan'ın "Erzurum'a Gel" türküsünü seslendiren kahramanlar, hem güvenliği sağlamaya devam edip hem de gönüllere dokundular. - ERZURUM