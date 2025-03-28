Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nden 'Haydi Gel Erzurum'a Gel' Klipi Göz Doldurdu
Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, 10 Nisan Polis Haftası'na özel olarak hazırlanan klipte, şehrin tarihi ve turistik yerlerinde I·brahim Erkan'ın 'Erzurum'a Gel' türküsünü seslendirdi. Performansları ile dikkat çeken polisler, hem güvenlik görevini sürdürdü hem de gönüllere dokundu.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarının "Haydi gel Erzurum'a gel" klibi beğeni topladı.
10 Nisan Polis Haftası'na özel olarak hazırlanan klipte İl Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerinde görev yapan polis memurları sahne aldı. Kentin tarihi ve turistik yerlerinde şarkıyı seslendiren polis memurları performanslarıyla profesyonel sanatçıları aratmadı.
Erzurumlu merhum sanatçı İbrahim Erkan'ın "Erzurum'a Gel" türküsünü seslendiren kahramanlar, hem güvenliği sağlamaya devam edip hem de gönüllere dokundular. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel