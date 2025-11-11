Erzurum Düğün Geleneği Üzerine İlk Kapsamlı Akademik Çalışma Yayınlandı

Erzurum düğünlerini kültürel değişim bağlamında ele alan ilk kapsamlı akademik çalışma Dr. Abdulhan Taşbaşı imzasıyla yayımlandı.

Dr. Abdulhan Taşbaşı tarafından hazırlanan "Düğün Dernek Kurula: Gelenekten Moderniteye Erzurum Salon Düğünleri" adlı kitap Erzurum düğün geleneğini, salon düğünlerini kapsamlı biçimde anlatan ilk kitap durumunda. Yazar Taşbaşı, köklü, zengin bir geleneğe sahip Erzurum'un hem ritüel hem de eğlenceleriyle farklı bir anlam dünyasına sahip olduğuna dikkat çekiyor. Müziğiyle, oyun ve eğlenceleriyle, hediyeleşme kültürüyle Erzurum düğünleri önemli bir kültür kaynağı olarak görülüyor. Yazar, kitabın devamı niteliğinde olacak ikinci çalışmasında Aile ve Evliliğe de dikkat çekmeye hazırlanıyor.

Anadolu'nun en köklü kültürel pratiklerinden biri olan düğünler, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda toplumsal hafızanın en güçlü taşıyıcılarından birisi olarak ifade ediliyor. Erzurum, bu zengin geleneğiyle yıllar boyunca hem ritüelleri hem de eğlenceleriyle farklı bir anlam dünyası oluşturdu. Dr. Abdulhan Taşbaşı'n yazdığı kitap, Erzurum'da yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren geleneksel düğün ritüellerini, sahadaki tanıklıklar ve sözlü tarih anlatıları ışığında kayıt altına alırken; aynı zamanda modern salon düğünlerinin ortaya çıkışıyla yaşanan kültürel dönüşümü de derinlemesine inceliyor. Gelenekten moderniteye uzanan bu süreçte, müziğin, oyunların, mekanların ve toplumsal rollerin nasıl değiştiğini ortaya koyuyor. Kültür ve toplumsal değişmeler alanında Erzurum özelinde yapılmış öncü bir çalışma olmasıyla dikkat çeken "Düğün Dernek Kurula", sosyoloji, antropoloji, folklor ve kültürel çalışmalar alanında araştırma yapanlara değerli bir başvuru kaynağı sunuyor. Bununla birlikte, kültürel mirasımıza ilgi duyan geniş okur kitlesine de Erzurum'un düğün geleneğini derinlikli bir şekilde tanıtıyor.