Haberler

Erzurum Düğün Geleneği Üzerine İlk Kapsamlı Akademik Çalışma Yayınlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dr. Abdulhan Taşbaşı'nın kaleme aldığı "Düğün Dernek Kurula: Gelenekten Moderniteye Erzurum Salon Düğünleri" kitabı, Erzurum'un zengin düğün kültürünü, geleneksel ve modern düğün ritüellerini detaylı bir şekilde ele alıyor. Kitap, hem sosyolojik hem de kültürel açıdan önemli bulgular sunuyor.

Erzurum düğünlerini kültürel değişim bağlamında ele alan ilk kapsamlı akademik çalışma Dr. Abdulhan Taşbaşı imzasıyla yayımlandı.

Dr. Abdulhan Taşbaşı tarafından hazırlanan "Düğün Dernek Kurula: Gelenekten Moderniteye Erzurum Salon Düğünleri" adlı kitap Erzurum düğün geleneğini, salon düğünlerini kapsamlı biçimde anlatan ilk kitap durumunda. Yazar Taşbaşı, köklü, zengin bir geleneğe sahip Erzurum'un hem ritüel hem de eğlenceleriyle farklı bir anlam dünyasına sahip olduğuna dikkat çekiyor. Müziğiyle, oyun ve eğlenceleriyle, hediyeleşme kültürüyle Erzurum düğünleri önemli bir kültür kaynağı olarak görülüyor. Yazar, kitabın devamı niteliğinde olacak ikinci çalışmasında Aile ve Evliliğe de dikkat çekmeye hazırlanıyor.

Anadolu'nun en köklü kültürel pratiklerinden biri olan düğünler, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda toplumsal hafızanın en güçlü taşıyıcılarından birisi olarak ifade ediliyor. Erzurum, bu zengin geleneğiyle yıllar boyunca hem ritüelleri hem de eğlenceleriyle farklı bir anlam dünyası oluşturdu. Dr. Abdulhan Taşbaşı'n yazdığı kitap, Erzurum'da yüzyıllar boyunca varlığını sürdüren geleneksel düğün ritüellerini, sahadaki tanıklıklar ve sözlü tarih anlatıları ışığında kayıt altına alırken; aynı zamanda modern salon düğünlerinin ortaya çıkışıyla yaşanan kültürel dönüşümü de derinlemesine inceliyor. Gelenekten moderniteye uzanan bu süreçte, müziğin, oyunların, mekanların ve toplumsal rollerin nasıl değiştiğini ortaya koyuyor. Kültür ve toplumsal değişmeler alanında Erzurum özelinde yapılmış öncü bir çalışma olmasıyla dikkat çeken "Düğün Dernek Kurula", sosyoloji, antropoloji, folklor ve kültürel çalışmalar alanında araştırma yapanlara değerli bir başvuru kaynağı sunuyor. Bununla birlikte, kültürel mirasımıza ilgi duyan geniş okur kitlesine de Erzurum'un düğün geleneğini derinlikli bir şekilde tanıtıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
İbrahim Hacıosmanoğlu resmen duyurdu: Türk futboluna yeni hakemler geliyor

Hacıosmanoğlu resmen duyurdu: Türk futboluna yepyeni isimler katılıyor
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
CHP'ye kapatma davası iddiası sonrası borsa sert düştü

Piyasalar allak bullak! Borsa kırmızıya döndü
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
Kayıp otizmli Veysel'den günler sonra acı haber geldi

Bir haftadır aranıyordu! Otizmli Veysel'den acı haber geldi
Yılmaz Vural Arda Güler'in babasını 'Sakın' diyerek uyarmış

Yılmaz Vural Arda'nın babasını "Sakın" diyerek uyarmış
Yılmaz Vural'dan yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif

Yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Meksika'da gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu

Gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Mahkeme Furkan Bölükbaşı hakkında kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.