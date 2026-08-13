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Erzurum Kültür Yolu Festivali 15-23 Ağustos'ta Kapılarını Açıyor

Erzurum Kültür Yolu Festivali 15-23 Ağustos'ta Kapılarını Açıyor
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Erzurum, 15-23 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi Çifte Minareli Medrese'den Yakutiye Medresesi'ne uzanan miras, Oltu taşı işçiliği ve aşıklık geleneği gibi kültürel değerler, yüzlerce etkinlikle keşfedilecek. 39 Lezzet Noktası'nda cağ kebabı ve kadayıf dolması gibi yöresel tatlar sunulacak; sergiler, konserler, atölyeler, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri kentin farklı noktalarına yayılacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin önemli duraklarından Erzurum, 15-23 Ağustos tarihleri arasında kültür, sanat ve gastronomiyle dolu dokuz günlük bir programa ev sahipliği yapacak.

Çifte Minareli Medrese'den Yakutiye Medresesi'ne uzanan tarihi mirası, Oltu taşı işçiliği, aşıklık geleneği gibi yaşayan kültürel değerleri ve cağ kebabından kadayıf dolmasına uzanan zengin mutfak kültürüyle kentin farklı yönleri yüzlerce etkinlik aracılığıyla keşfedilecek.

Festival kapsamında 39 Lezzet Noktası Erzurum'un köklü gastronomi mirasını ziyaretçilerle buluştururken; sergiler, konserler, sahne sanatları, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri kentin farklı noktalarına yayılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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