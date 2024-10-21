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Erzurum'da Uluslararası Robot Yarışması ve Gelecek Tarımda Yarışması Düzenlendi

Erzurum'da Uluslararası Robot Yarışması ve Gelecek Tarımda Yarışması Düzenlendi
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Milli Eğitim Bakanlığı ve T3 Vakfı tarafından düzenlenen iki önemli yarışma Erzurum'da gerçekleştirildi. Faik Güngör Ortaokulu, aylar süren hazırlıkların ardından, her iki organizasyonda da başarıyla yer aldı ve Erzurum'u temsil etti.

Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği "Uluslararası 16. Robot Yarışması" ve T3 Vakfının düzenlediği "Gelecek Tarımda" adlı yarışma Erzurum'da gerçekleştirildi.

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Faik Güngör Ortaokulu her iki yarışmaya da katılarak daha önce olduğu gibi bu yarışmalarda adından söz ettirdi.

Okulun teknoloji takımı aylar süren hazırlıklar sonrasında katıldıkları her iki yarışmada da çalışmalarını sergileyerek jüriden büyük beğeni topladılar. Yarışmada ortaokul seviyesinde Erzurum'u temsil eden üç okuldan biri olan Faik Güngör Ortaokulu, gelişen dünyada her alanda öğrencilerin teknolojiyle iç içe olmasının ne kadar önemli olduğunu tekrar göstermiş oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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