Haberler

Kur'an aşıkları gönülleri mest etti

Kur'an aşıkları gönülleri mest etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında, 20 farklı ülkeden gelen öğrenciler performans sergiledi. Irak'tan Husam Aljawaan birinci olurken, Nijerya'dan Jubrıl Sanusı ikinci, Yemenli öğrenci Hesham Ahmed ise üçüncü oldu. Yarışma, manevi değerlere vurgu yaparak öğrencilerin bir araya gelmesini sağladı.

Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması gönülleri mest etti.

Üniversite eğitimlerini Erzurum'da devam ettiren dünyanın değişik coğrafyalarından gelen misafir öğrenciler okudukları Kur'an-ı Kerim'le dinleyenleri adeta mest ettiler. 20 farklı ülkeden kırk yedi uluslararası öğrencinin müracaat ettiği yarışmada öğrenciler daha önce belirlemiş oldukları yerleri jüri üyelerine okudular. Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyan öğrencilerden on kişi ön elemeyi geçerek finalde yarışmaya hak kazandı.

Kaybedeni olmayan yarışmada finale Yemen, Nijerya, Moritanya, Irak, Gine Biseu, Tunus, Bangladeşli öğrenciler yükseldi.

Jüri üyeliğini Erzurum Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr.Üyesi Doç Dr. Recep Ertugay, UDEF Bölge Başkanı Ergün Halis ve EHAD Erzurum Temsilcisi Abdurrahman İkinci yaptı. Okuma sıralamasının belirlendiği kura ile yarışma başladı. Uluslararası öğrenciler daha önce belirledikleri yerleri kendilerini dinlemeye gelen misafirlerin huzurunda jüriye karşı okudular. Jüri üyeleri güzel okuma, tecvid gibi genel kurallara bakarak öğrencileri değerlendirdiler. Değerlendirme sonunda Irak'tan Husam Aljawaan birinci oldu. İkinciliği Nijerya'dan Jubrıl Sanusı aldı. Yemenli öğrenci Hesham Ahmed'in üçüncü olduğu yarışma dinleyenleri Asr-ı Saadete götürdü. Üç ayların manevi iklimini uluslararası öğrenciler hep beraber yaşadılar.

Yarışmayı tertip eden Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ertan Halit Aksakal, "Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğrenen ve öğretendir hadisinden yola çıkarak üç ayların manevi bereketini öğrencilerle beraber yaşamak istedik. Bu arzumuzu bir yarışma ile taçlandırdık. Yirmi farklı ülkeden Kur'an aşıklarının yarıştığı yarışmada vahyin sesine kulak verdik. Vahyin sesiyle görev ve sorumluluklarımızı tekrar hatırladık. Dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdik. Yarışmamızda birinci olan arkadaşımız derneğimizi temsil etmek için 14 Şubat'ta yapılacak Türkiye finaline katılacak. Kur'an aşıkları bütün öğrencilerimi tebrik ederim. Derneğimizi temsil edecek öğrencimize Türkiye finalinde başarılar dilerim." dedi.

Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni operasyon! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile

Dev marka Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Okulda kalp krizi geçiren liseli Rabia hayatını kaybetti

Ailesi ve arkadaşları yasta! Okulda fenalaştı, hastanede kurtarılamadı