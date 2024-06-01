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Erzurum'da Tasarımcı Öğretmenler Yarışıyor Projesi

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Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Tasarımcı Öğretmenler Yarışıyor' adlı projede Faik Güngör Ortaokulu öğretmenleri bir ve ikinciliği paylaştı. Yarışmada, 'Türkülerimi PIY-MAKEY ile Çalıyorum' adlı tasarım ile Bilişim Öğretmeni Tuba Kaçanoglu Erzurum 1. si; 'Tarihi Zamanda Yolculuk Yaparak Öğren' adlı tasarımıyla Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ayşegül Ceyhan ise Erzurum 2. si oldu.

Milli Eğitim Bakanlığının "Eğitimde İyi Örnekler" uygulaması kapsamında Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Tasarımcı Öğretmenler Yarışıyor" adlı projede Faik Güngör Ortaokulu öğretmenleri bir ve ikinciliği paylaştı.

Yarışmada, "Türkülerimi PIY-MAKEY ile Çalıyorum " adlı tasarım ile Faik Güngör Ortaokulu Bilişim Öğretmeni Tuba Kaçanoglu Erzurum 1. si; "Tarihi Zamanda Yolculuk Yaparak Öğren" adlı tasarımıyla yine Faik Güngör Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ayşegül Ceyhan ise Erzurum 2. si oldu.

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirmede bulunan okul müdürü Nuri Albayrak, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün AR-GE biriminin bir projesi olan bu yarışmada farklılaştırılmış öğretim modellerine katkı sunmak maksadıyla öğretmenlerimizin yapmış oldukları bu tasarımların dereceye girerek ödüle layık görülmesi bizleri çok mutlu etti. Öğretmenlerimiz tebrik ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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