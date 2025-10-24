Erzurum'da Sosyal Yardım Vakıfları Performans Değerlendirme Toplantısı

Erzurum'da 2025 Yılı (Ağustos-Ekim Ayları karşılaştırmalı) Performans (Karne) Göstergesi Değerlendirme Toplantısı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde yürütülen "Vakıf Performans Çalışmaları" kapsamında Erzurum'daki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının (SYDV) performans verilerinin değerlendirildiği toplantıda; Türkiye'de 973 SYDV arasında ilk 10'da, Erzurum'da ise ilk 3'te yer alma başarısı gösteren Tekman(1.), Çat(2.) ve Köprüköy(3.) ilçe kaymakamları ve SYDV Müdürleri başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Vali Çiftçi, aynı toplantıda DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'a da hizmetlerinden ötürü başarı belgesi verdi. Vali Çiftçi; sosyal yardım faaliyetlerinin etkin, adil ve verimli şekilde yürütülmesi için gösterdikleri gayret ve özveriden dolayı tüm yöneticilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Türkiye genelinde hizmet vermekte olan 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın performanslarını belirlemek amacıyla 'Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi' (BSYBS) ve iş zekası verileri kullanılarak "Türkiye Geneli Vakıf Karnesi" çalışmaları yapılıyor.

SYDV Performans Çalışmaları kapsamında, performans alt ölçüleri izleniyor ve elde edilen veriler değerlendiriliyor, SYDV'lerin Türkiye ortalamasının üzerinde ya da altında olması durumu göz önüne alınarak vakıf performans karne puanları hesaplanıyor. - ERZURUM