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Erzurum'da sıfırın altında 10 derecede akü arızası, yaklaşık 30 araç yolda kaldı

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Erzurum'da sıfırın altında 10 derecede akü arızası, yaklaşık 30 araç yolda kaldı Haber Videosunu İzle
Erzurum'da sıfırın altında 10 derecede akü arızası, yaklaşık 30 araç yolda kaldı
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Erzurum'da gece sıcaklık sıfırın altında 10 dereceye kadar düşünce araçlarda akü arızaları arttı. Akü ustası Usame Yılmaz, bugün yaklaşık 30 aracın yolda kaldığını, yaklaşık 25 aracın aküsünü değiştirdiklerini ve akü ölçümü yaptıklarını söyledi.

Erzurum'da gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları araçlarda akü kaynaklı sorunları da beraberinde getirdi. Soğuk havanın etkisiyle sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmak isteyen bazı vatandaşlar akü arızalarıyla karşılaşırken, gün içerisinde çok sayıda araca takviye yapıldı ve akü değişimi gerçekleştirildi.

Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesi, araç akülerinin performansını doğrudan etkiliyor. Özellikle kullanım ömrünü tamamlamış veya yeterli kapasiteye sahip olmayan aküler, düşük sıcaklıklarda daha çabuk güç kaybedebiliyor. Soğuk havalarda motorun çalıştırılması için aküye daha fazla ihtiyaç duyulması da sabah saatlerinde araçların çalıştırılmasında sorun yaşanmasına neden olabiliyor.

Erzurum'da etkili olan soğuk hava nedeniyle yolda kalan araçlara müdahale eden akü ustaları, gün boyunca takviye ve akü değişimi işlemleri gerçekleştirdi.

"Bugün yaklaşık 30 araç yolda kaldı"

Akü ustası Usame Yılmaz, soğuk havalarda akü kaynaklı arızaların arttığını belirterek, "Bu gibi havalarda bugün yaklaşık 30 araç yolda kaldı. Sürekli yolda kalan araçlara giderek takviye yapıyoruz, akülerini değiştiriyoruz. Özellikle dizel araçlarda soğuk havalarda mazotun donması gibi sorunlar yaşanabiliyor. Akülerde de donma ve boşalma gibi problemler ortaya çıkıyor. Şu anda karşılaştığımız en büyük sorun akülerin bozuk olması. Hava sıcakken aküde herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor ancak soğuk havayla birlikte aküde boşalma gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Akülerin ölçümünü yaparak gerekli durumlarda değişim gerçekleştiriyoruz. Bugün yaklaşık 25 aracın aküsünü değiştirdik" dedi.

Akü alırken dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Yılmaz, "Akü konusunda öncelikle üretim tarihlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Eski tarihli aküler yerine kaliteli, dayanıklı ve bilinen markaların tercih edilmesi önemli. Kaliteli akü kullanan vatandaşların yolda kalma ihtimali azalır" ifadelerini kullandı.

"Havalar soğumadan akülerimizi ölçtürelim"

Sabah saatlerinde aracının aküsünün boşaldığını fark eden Ahmet Horasan ise yaşadığı sorunu anlatarak, "Erzurum'da yaşıyorum. Malum, havalar soğudu. Sabah kalktığımızda aracımızın aküsünün boşaldığını gördük. Sağ olsun ustamı aradım, hemen geldi ve akümüzü yerinde değiştirdi. Dün akşam hava karlıydı, bugün de soğuktan dolayı akümüz boşaldı. Havalar soğumadan akülerimizi ölçtürelim, gerekli değişiklikleri yapalım. İhtiyaç varsa kış gelmeden önlemlerimizi alalım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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