Erzurum'da şehit yakınlarına sanatla şifa: Çini, Tezhip ve Ebru kursları başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen "Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı" kapsamında Erzurum'da şehit yakını kadınlara yönelik çini, tezhip ve ebru kursları başlatıldı.

Program, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının toplumsal hayata aktif katılımlarını artırmak, sanatın iyileştirici gücüyle moral ve motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla uygulanıyor.

Erzurum'da hayata geçirilen atölye çalışmalarına 25 şehit yakını kadın katılıyor. Katılımcılar, çini sanatında sabrı ve zarafeti, tezhipte ince süsleme sanatını, ebruda ise renklerin uyumunu öğreniyor. Kadınlar, bu eğitimlerle hem geleneksel sanatlarımızı yaşatıyor hem de üretmenin huzurunu yaşıyor.

Programın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, sanatın birey üzerindeki iyileştirici etkisine dikkat çekerek şunları söyledi: "Şehit yakını ve gazi yakınlarımız bizim için çok kıymetli. Onların hem ruhsal hem de sosyal olarak güçlenmelerini sağlamak için sanatın birleştirici yönünden yararlanıyoruz. Çini, tezhip ve ebru gibi geleneksel sanatlarımız, sabrı, zarafeti ve estetiği içinde barındırıyor. Bu kurslar, kadınlarımızın hem içsel dünyalarında huzur bulmalarına hem de yeni bir beceri kazanmalarına vesile oluyor. Her biri sanatla yeniden hayata dokunuyor."

81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı, Erzurum'da büyük ilgi gördü. Kursların sonunda katılımcıların el emeğiyle hazırladıkları çini, tezhip ve ebru eserleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında düzenlenecek özel sergilerde sanatseverlerle buluşacak.

Bu anlamlı sergilerle şehit yakınlarının emekleri hem sanatsal hem de manevi bir değer kazanacak. - ERZURUM