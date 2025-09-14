Erzurum'da Sağlık Çalışanları Gazze İçin 96. Haftada Sessiz Yürüyüş Düzenledi

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulmüne dikkati çekmek amacıyla yaptıkları sessiz yürüyüşlerini 96. haftada da sürdürdü.

Yakutiye ilçesi tarihi Lala Paşa Cami önünde bir araya gelen tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi önüne kadar yürüdü.

Burada katılımcılar adına açıklama yapan Dr. Muhammet Mutlu, "Selam olsun bunca vahşete rağmen canlarıyla, kantarıyla, imanlarıyla mücadele eden; her yıkımın karşısında Allah'a tam teslimiyet gösteren Gazze halkına. Selam olsun soğuk sıcak demeden, bayram seyran dinlemeden 96 haftadır buraya gelen sebat ehli insanlara. Filistin'de yaşanan soykırımı unutturmamak ve normalleştirmemek adına yine meydandayız. Neden mi vazgeçmiyoruz bu çağrıdan? Çünkü içimizde hala aydınlık günlerin geleceğine dair bitmeyen bir umut var. Bu umut bugün boş kabı ile yemek dağıtılan yere giden Filistinli bir babanın umudu kadar diri, boş kabıyla geri dönen diğer babaların umudu kadar da buruk. ve biz buruk bırakılan bu umutların meydandaki nöbetçileriyiz. Uyan ey ümmet; kardeşlerin yardım bekliyor. Belki bir duan, belki bir yardımın belki de bir vazgeçişin cihad olacak. Uyan ey ümmet, uyan da hakkını ver Müslümanlığın, elinle değilse bile dilinle anlat, sesinle, kaleminle konuş bu zulmü. Yoksa yine unutacak insan, unutacak nesiller bu zulmü. Sen dik dur; unutma, unutturma, kanıksama" diye konuştu.

Basın açıklaması sonrası yapılan duanın ardından toplanan sağlık çalışanları olaysız şekilde dağıldı. - ERZURUM