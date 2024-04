Erzurum'da Ramazan'ın son günlerinde birlik ve beraberlik etkinlikleri düzenlendi

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde Ramazan'ın son günlerinde birlik ve beraberlik adına güzel etkinlikler yapıldı.

Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Ramazan İrşat Programları kapsamında gittiği Pazaryolu'nda, Ethem Zengin Camii'nde teravih sohbeti yaptı. Camii cemaatiyle hasbihal eden Müftü Can, namazdan sonra din görevlileriyle bir araya geldi. Müftümüz Dr. Rüstem Can, Pazaryolu İlçe Müftülüğü'ne bağlı Memnune Zengin Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Hafızlık sınıflarını ziyaret eden Can, hafızlarla beraber iftarını açtı. - ERZURUM