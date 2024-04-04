Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Ramazan'ın son günlerinde birlik ve beraberlik etkinlikleri düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde Ramazan'ın son günlerinde birlik ve beraberlik adına güzel etkinlikler yapıldı.

Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Ramazan İrşat Programları kapsamında gittiği Pazaryolu'nda, Ethem Zengin Camii'nde teravih sohbeti yaptı. Camii cemaatiyle hasbihal eden Müftü Can, namazdan sonra din görevlileriyle bir araya geldi. Müftümüz Dr. Rüstem Can, Pazaryolu İlçe Müftülüğü'ne bağlı Memnune Zengin Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Hafızlık sınıflarını ziyaret eden Can, hafızlarla beraber iftarını açtı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Rüstem Can Pazaryolu Erzurum Müftü Yerel Haberler Yerel Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tekirdağ bayram namazı saat kaçta 2024? Tekirdağ bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sivas Bayram namazı saat kaçta 2024? Sivas bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sakarya bayram namazı saat kaçta 2024? Sakarya bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı? Kadir Gecesinde ne namazları kılınır? Bayram namazı saat kaçta 2024? Sinop bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Ordu bayram namazı saat kaçta 2024? Ordu bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Muğla bayram namazı saat kaçta 2024? Muğla bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Mardin bayram namazı saat kaçta 2024? Mardin bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde ne okumalı, hangi sureler okunur 2024? Kadir Suresi Kadir Gecesi'nde kaç kere okunur? Kadir Gecesi hangi tesbihler çekilir? Kadir Gecesinde nasıl dua edilir, hangi ibadetler yapılır? POMEM BAŞVURU 2024! 31. dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Polis Eğitim Merkezi başvuru şartları neler? Kahramanmaraş bayram namazı saat kaçta 2024? Maraş bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Siirt bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Bilecik bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title