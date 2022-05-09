Erzurum'da 'Oltu Taşı' sergisi düzenlenecek

OLTU, ERZURUM (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Erzurum proje sahipliğinde düzenlenecek olan "Oltu Taşı" sergisi için basın toplantısı düzenlendi.

Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nde düzenlenen toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Engin Ergün, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Cengiz Keskin, Kuyumcular Odası Başkanı Özkan Koçak, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı ve kurum müdürleri katıldı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Erzurum proje sahipliğinde Erzurum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Kuyumcular Odası paydaşlığında yapılan Oltu Taşı sergisi 20-22 Mayıs tarihinde Çifte Minareli Medrese'de gerçekleştirilecek.

Toplantıda konu hakkında açıklamalarda bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın İl Başkanı Zeynep Polat, "Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Erzurum, girişimci potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar gerçekleştirmesi dışında, sosyal ve kültürel anlamda faaliyetlerini sürdüren bir yapıdır. Şehrimizin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkaran, koruyan, gelecek nesillere aktaran, toplumsal bilincin ve farkındalığın oluşmasında erişimi kolaylaştıran, şehrimizin iç ve diş turizminde alacağı payı artiran ve şehir ekonomisine katkı sağlayacağını düşündüğümüz her projede yer almayı görev bilmekteyiz. Erzurum Oltu taşı, Erzurum'un Oltu ilçesi Dutlu Daği bölgesinde, adını aynı bölgeden alan, yerin metrelerce altından insan emeği ile bin bir güçlükle çıkarılan, insanoğlunun bilinen en eski süs eşyalarından biridir. Kuşaktan kuşağa geçerek öğrenilmiş ve öğretilmiş Oltu taşı işlemeciliği, Erzurum'un örf, adet, gelenek ve göreneklerine verdiği değer nispetinde, önceki kuşaklar tarafından günümüze kadar gelmiş olsa da, son yıllarda mesleki tercih yönünden değer kaybetmiştir. Bu minvalde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Erzurum proje sahipliğinde, şehir ekonomisi açısından önemli bir konuma sahip olan Erzurum'un yöresel değerlerinden coğrafi işaretli Oltu taşını yerelde ve ulusalda layıkıyla tanıtmak, mesleki anlamda özendirmek/yönlendirmek, şehir ekonomisine ve esnafa destek sağlamak amacıyla, Erzurum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Kuyumcular Odası paydaşlığında, Erzurum'da ilk kez 20-21-22 mayıs 2022 tarihlerinde "Oltu Taşı Sergisi " düzenlenecektir. Erzurum'da bir ilke imza atacak olan sergi, Çifte Minareli Medrese'de üç gün süreyle devam edecektir. 50 bin ziyaretçi ağırlamayı bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel