Erzurum'da Nişanlıya Kurbanlık Koç Hediye Geleneği Devam Ediyor

Erzurum'da Nişanlıya Kurbanlık Koç Hediye Geleneği Devam Ediyor
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Erzurum'da Doktor Muhammet Enes Batman, nişanlısı Sema Coşkun için süslediği kurbanlık koçu, gelenek gereği kız evine teslim etti. Geleneğe göre nişanlı gençler, bayram öncesinde nişanlılarına koç hediye ediyor.

Erzurum'da nişanlıya kurbanlık koç hediye etme geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Erzurum'da ikamet eden Doktor Muhammet Enes Batman, nişanlısı Sema Coşkun için özel olarak süslediği kurbanlık koçu hazırlayıp ailesiyle birlikte Oltu'daki kız evine teslim etti. Yöre geleneğine göre nişanlı gençler, bayram öncesinde nişanlılarına süslenmiş kurbanlık koç hediye ediyor. Bu kapsamda damat adayı Muhammet Enes Batman, aldığı koçun boynuzlarına altın bilezik takarak onu özenle süsledi.

Duygularını paylaşan Batman, "Erzurum'un geleneklerinden biri olan nişan kurbanımızı hazırladık. Koçumuzu Erzurum'dan aldık, nişanlıma hediye olarak getirdik. Süsledik, bileziğimizi taktık, şimdi kendisine takdim edeceğiz. Hayırlı olsun" dedi.

Gelin Sema Coşkun ise böyle bir hediye almaktan çok mutlu olduğunu belirtti.

Damadın babası Yılmaz Batman da, bu geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bayramlık koçumuzu Erzurum'dan alıp Oltu'ya getirdik. Hediyesiyle birlikte güzelce süsledik, şimdi gelinimize teslim edeceğiz. Bu güzel geleneği yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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