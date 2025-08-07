Erzurum'da Modifiyeli Araçlara Yoğun Denetim

Erzurum'da Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince modifiyeli, abart egzozlu araçlara yönelik denetim yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, kamunun huzurunu bozan, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, abartı egzozlu araç ve motosikletlere yönelik il genelinde söz konusu araçlara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 12 adet motosiklet ve otomobil sürücüsüne modifiyeli, abart egzozlu araç kullanmaktan işlem yapılırken, 12 araç trafikten men edildi. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi. - ERZURUM