Kar tünellerinden geçerek zorlu yolları aştılar, kış şartlarında 2 bin 700 rakımlı köyde minik yürekleri ısıttılar

Erzurum'un Tekman ilçesindeki Yemişli köyü Yuvaklı Okulu öğrencilerine, 'Minik Eller Üşümesin' projesi kapsamında bayram hediyeleri ulaştırıldı. Zorlu kış şartlarına rağmen gönüllüler, çocuklarla birlikte eğlenceli etkinlikler düzenleyerek toplumsal dayanışma ruhunu güçlendirdi.

Erzurum'da, kış şartlarının en sert yaşandığı bölgelerden biri olan Tekman ilçesine bağlı Yemişli köyü Yuvaklı Okulu'nda bulunan ilkokulu öğrencileri, bayram öncesinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesiyle buluştu.

Erzurum Valiliği öncülüğünde yürütülen "Minik Eller Üşümesin" projesi kapsamında, Erzurum Macera Off-road Doğa Sporları Kulübü ile Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri, şehir merkezine yaklaşık 2 uzaklıkta ve yaklaşık 2 bin 700 metre rakımda bulunan köy okuluna ulaşarak öğrencilere bayram hediyeleri ulaştırdı.

Kış şartlarının etkili olduğu bölgede gönüllüler, yer yer kar tünellerini andıran yolları ve zorlu arazi şartlarını aşarak köye ulaştı. İlçe merkezine dahi oldukça uzak konumda bulunan köyde yaşayan öğrenciler, kendilerini ziyaret eden misafirlerini büyük bir sevinç ve heyecanla karşıladı.

Okul bahçesinde öğrencilerle birlikte kartopu oynayan ekip, daha sonra okul içinde çeşitli oyunlar ve etkinlikler düzenledi. Gün boyunca süren etkinliklerin ardından öğrencilere bayram hediyeleri takdim edildi. Çocukların yüzlerindeki mutluluk ve heyecan, projenin en anlamlı anlarını oluşturdu.

Toplumsal dayanışma ve gönüllülük bilincini güçlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, köy okulundaki öğrenciler için unutulmaz bir bayram hatırasına dönüştü.

Projenin hayata geçirilmesine katkı sunan Erzurum Macera Off-road Doğa Sporları Kulübü üyelerine, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencilerine ve akademisyenlerine teşekkür edilirken, projeye katkı sağlayan akademisyenlerden Prof. Dr. Derya Öcal'ın destekleri de özellikle vurgulandı.

Erzurum Off Road Doğa Sporları ve Macera ekip Başkanı Lokman Toptaş "Minik Eller Üşümesin" projesi ile kırsal bölgelerde eğitim gören çocukların sosyal hayata katılımını desteklemeyi ve dayanışma ruhunu güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, benzer etkinliklerle Erzurum'un farklı kırsal bölgelerindeki öğrencilere ulaşmaya devam edeceklerini söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
