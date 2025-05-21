Erzurum'da Kültürel Gelişim Paneli ve Arkeolojik Sergi Düzenlendi

Erzurum'da Kültürel Gelişim Paneli ve Arkeolojik Sergi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Müze Müdürlüğü iş birliğiyle 'Erzurum Şehrinin Kültürel Gelişim Sürecinde Önemli Kurumlar' paneli ve 'Arkeolojik Kazılar Fotoğraf Sergisi' gerçekleştirildi. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Müze Müdürlüğü iş birliğiyle "Erzurum Şehrinin Kültürel Gelişim Sürecinde Önemli Kurumlar" başlıklı panel ve "Arkeolojik Kazılar Fotoğraf Sergisi" düzenlendi.

Erzurum'un kültürel mirasının korunması, belgelenmesi ve topluma tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinliğin açılış programına ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut'un yanı sıra çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum'un kültürel zenginliğine ve bu zenginliğin bilimsel temellerle ele alınmasının önemine dikkat çekerek: Bu çalışmaların Erzurum'da da yapıldığını görmek ve binlerce yıl öncesine ait medeniyetlerin gün yüzüne çıkarılmasına şahit olmak gerçekten heyecan verici. Bu süreçte görev alan hocalarımız ve öğrencilerimiz için de çok özel bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Ancak, bu çalışmaların sadece ortaya çıkarılması değil, insanlığa kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması çok daha büyük bir önem taşıyor. Bu noktada, bu tür toplantılar, paneller, sergiler ve organizasyonlar; toplumsal farkındalık ve kültürel bilinç oluşmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu duyarlılık hem öğrencilerimizde hem de toplum genelinde bu tür etkinlikler sayesinde gelişiyor ve yaygınlaşıyor. Bu nedenle, ben bu tür program ve organizasyonları oldukça kıymetli buluyorum. Tarihi sahiplenmek, ecdadımızdan bize miras kalan eserleri, M.Ö. dönemlerden günümüze kadar ulaşan kalıntıları gün yüzüne çıkarmak ve bunları gelecek nesillere aktarmak, bu sürece çok daha derin ve anlamlı bir boyut katıyor" ifadelerini kullandı.

Konulmaların ardından Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, Prof. Dr. Mehmet Işık, Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak, Prof. Dr. Ali Yalçın Tavukçu, Doç. Dr. Yasin Topaloğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Nusret Burak Özsoy, dinleyicilere Erzurum'un kültürel ve arkeolojik değerlerine dair kapsamlı bilgiler verdi.

Panelin ardından Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Erzurum Arkeoloji Müzesi tarafından hazırlanan "Arkeolojik Kazılar Fotoğraf Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide Garibintepe, Alabanda, Xanthos-Letoon, Hınıs Parmaksız Höyüğü ve Değirmenler Höyüğü kazılarına ait görseller yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir

Bir rekoru daha kırabilir! Hem de bu kez Alex de Souza'nın
Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız

Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan

Ali Koç'a bir darbe de eski dostundan! Bakın ne yaptı
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.