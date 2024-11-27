Erzurum'da Jandarma, Kasten Öldürme Olayının Faillerini Yakaladı

Erzurum'da jandarma ekipleri titiz ve detaylı çalışma sonucu Çat ilçesinde A.A. isimli şahsın ateşli silah ile kasten öldürülmesi olayının faillerini yakaladı.

Erzurum ile Çat ilçesi Hatunan Mahallesi'nde, 30.08 2024 günü A.A. isimli şahsın ateşli silah ile kasten öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı Suç Araştırma Kısmı, Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektifleri tarafından yürütülen titiz ve detaylı çalışmalar neticesinde, olay ile ilgisi olduğu değerlendirilen 8 şüpheli tespit edildi.

Çat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar ve tüm delilerin analiz edilmesiyle elde edilen deliller ışığında, Erzurum ve İstanbul illerinde 22.11.2024 günü icra edilen eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanan 8 şüpheliden 5'i ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Olayı gerçekleştirdikleri değerlendiren 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlama konusunda icra ettiği faaliyetlerine kararlılık ve azimle devam edecektir" denildi. - ERZURUM