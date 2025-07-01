Erzurum'da Gazzeli Öğrenciler İçin Anlamlı Piknik

Erzurum'da Gazzeli Öğrenciler İçin Anlamlı Piknik
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Erzurum Palandöken Kızılay Şubesi, eğitim gören Gazzeli öğrenciler için piknik düzenledi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu etkinlikte, Gazze'deki olayları kınayarak özgürlük ve adalet dileğinde bulundu.

Erzurum Palandöken Kızılay Şubesi tarafından düzenlenen anlamlı etkinlikte, Erzurum'da eğitim gören Gazzeli öğrenciler piknikte buluştu.

Programa katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "Zulmün gölgesinde büyüyen bu genç kardeşlerimizin yanında olduğumuzu hissettirebildiysek ne mutlu bize. Bu vesileyle bir kez daha Gazze'de yaşanan insanlık dışı soykırımı lanetliyor; özgürlüğün, barışın ve adaletin en kısa zamanda Filistin topraklarına hakim olmasını temenni ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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