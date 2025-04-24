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Erzurum'da Gazze ve Doğu Türkistan İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

Erzurum'da Gazze ve Doğu Türkistan İçin Protesto Yürüyüşü Düzenlendi
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İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından Erzurum'da düzenlenen yürüyüşte öğrenciler ve katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto edip Doğu Türkistan'a destek verdiler. Dernek yetkilisi Emre Arpa, konuşmasında iki bölgede yaşanan acılara dikkat çekti.

Erzurum'da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen programda; Üniversitesi Camisi önünde buluşan öğrenciler ve katılımcılar yürüyüş yaptı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ve Doğu Türkistan'a destek verdiler.

İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'a benzetilen bir kişinin öncülük ettiği yürüyüşte bazı katılımcıların da Doğu Türkistan'a dikkati çekmek için özel tasarlanmış maske taktığı görüldü.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği'nde görevli Emre Arpa, yürüyüşün ardından bir konuşma yaparak, "Dünyanın 2 farklı noktasında aynı acıyı yaşayanların sesi olmak için toplandık. Gazze'nin yıllardır saldırı altında. Sadece toprakları değil hayalleri de bombalanan bir halktan bahsediyoruz. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar savaşın en ağır yükünü taşıyan masum sivillerin hayatları her gün biraz daha karartılıyor. Hiçbir kural ve ilke, bu zulmü durdurmaya yetmiyor. Çünkü çıkarlar vicdanın önüne geçmiş durumda. Doğu Türkistan'da kardeşlerimizin ana dillerinde konuşmalarına, ibadet etmelerine ve kimliklerini yaşamalarına izin verilmiyor. Tarih ve kültürleri sistematik şekilde yok edilmeye çalışılıyor. Toplama kampları, dijital gözetim sistemleri ve baskı politikalarıyla bir milletin hafızası silinmeye çalışılıyor" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Filistin ve Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için dua edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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