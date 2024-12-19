Üye Girişi
Haberler
Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız

Erzurum'da 'Evrenin Doğumu ve Ölümü' Konferansı Düzenlendi

Erzurum'da 'Evrenin Doğumu ve Ölümü' Konferansı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde, Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş. iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Evrenin Doğumu ve Ölümü' konferansı yoğun ilgi gördü. Konferansa Rektör Yardımcısı ve birçok akademisyen katıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) "Evrenin Doğumu ve Ölümü" konferansı gerçekleştirildi.

ETÜ ile Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş. arasında 2022 yılında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunda "Evrenin Doğumu ve Ölümü" konulu konferans düzenlendi.

Yoğun ilgi gösterilen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Demir Aydın, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Soysal, akademisyenler ile ETÜ'den ve Atatürk Üniversitesi'nden çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda dinleyicilere hitap eden Plan-S Bilimsel Çalışmalardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Umut Yıldız evrenin oluşumu, karanlık madde, karanlık enerji, evrenin genişlemesi ve evrenin sonu gibi dikkat çekici konular hakkında bilgiler verdi ve öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan ankette büyük sürprizler var
img

Keyfi gözaltı kararının bedeli ağır oldu!
img

Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel'den ilginç 'Ahmet Özer' çıkışı: DEM'e kendini beğendiremeyince bize gelmiş
Özgür Özel'in sözleri, Ahmet Özer'i kızdırabilir
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak
Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı

Son Dakika Haberleri

Bucaspor Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bucaspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? 1 TL kaç Suriye lirası ediyor? 20 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 20 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! 20 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Sucuğunda domuz eti çıkan firmanın adı ne? 20 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı yılbaşı kutlamayı yasakladı mı, okullarda yılbaşı kutlamak yasak mı? 4. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 19 Aralık Perşembe? Perşembe hangi diziler var? 19 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.