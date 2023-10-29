Erzurum'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü, Erzurum'da törenlerle kutlandı.

Valilikte Vali Mustafa Çiftçi'nin tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Hastaneler Caddesi'nde vatandaşların katıldığı törenle devam etti. Buradaki tören Vali Mustafa Çiftçi, Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in askeri tören aracı ile vatandaşları selamlamasıyla başladı. Törene AK Parti Erzurum Milletvekili Abdürrahim Fırat ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılına kavuşmanın haklı gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Aleme adaletle hükmetmiş medeniyetimiz için 1071 bir dönüm noktası olmakla birlikte bu topraklardaki varlığımızın, siyasi hükümranlığımızın, miladı sayılmaktadır. 1071 Malazgirt Zaferi'nin neticesi olarak, Müslüman Türk ordumuz Üsküdar'dan Ayasofya'nın kubbesini ilk kez görmesinin ardından bu bakış, dünyayı derinden sarsacak bir gerçeklik olarak tarih sayfalarında yerini almıştır. Türkler için fetih rüyası o andan itibaren başlamış, 1453'te çağ kapatıp çağ açan, köhne ve karanlık bir devri medeniyet ışığıyla buluşturan, o tarihten günümüze ve ebediyete kadar İstanbul'u Müslümanlıkla buluşturan alnı secdeli, dili dualı, yüreği imanlı Fatih'in ordusu buna muzaffer olmuştur. Coşkun bir ırmak gibi akan tarihimizde 10. asırdan bugünlere Anadolu'nun medeniyetler beşiği haline gelmesine vesile olan nice devletler kurduk. Altaylardan uzanan göç yolunun ilk uğrağı, Anadolu'nun ön sözü Erzurumu'muz, Saltuklular'dan Anadolu Selçuklulara, İlhanlılar'dan Osmanlı'ya uzanan bir kültür birikimidir ve kadim şehrimizde askeri ve ticari yollar tarih boyunca hep kilit noktası olmuş, inşa edilen camiler, medreseler, çeşmeler, hanlar bu toprakları yepyeni bir çehreye büründürmüştür. 1877 yılının 8 Kasım gecesi Rus işgalinin sabah ezanıyla duyurulması üzerine bebeğini beşiğinde bırakıp savaş meydanına koşan Nene Hatun'un ruhuyla şehrimiz, Çanakkale Zaferi'ne, Sakarya'ya, adeta bir haberci olmuştur." dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu, Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibi ve 9'uncu Kolordu Komutanlığı Bando ekiplerinin hazırladığı gösteriler ise

izleyenlerce ayakta alkışlandı. Erzurum Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile devam eden program, geçit töreni ile son buldu. Geçit törenine Togg araçları da katıldı. - ERZURUM