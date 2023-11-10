Erzurum'da 10 Kasım anma törenleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yıldönümünde Erzurum'da törenlerle anıldı.

Anma etkinliklerinin ilk bölümü Havuzbaşı'ndaki Atatürk anıtı önünde yapıldı. Anıta çelenk bırakılmasının ardından saat 09.05'te iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bayrakların yarıya indirildiği, sirenlerin çalındığı saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Havuzbaşı'ndaki törene Vali Mustafa Çiftçi, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda askeri erkan katıldı.

Havuzbaş'ındaki programda gözyaşlarını tutamayan Gülbeden Kırzaoğlu, "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Onları minnetler anıyoruz. " dedi.

Atatürk anıtı önündeki törenin ardından Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen anma törenine geçildi. Burada Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Atatürk portreleri sergisi ziyaret edildi. Anma töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Muhammet Totik ve 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanlığı'nca görevlendirilen bir subay tarafından yapıldı.

Konuşmaların ardından program, öğrencilerinin hazırladığı oratoryom ve Atatürk'ün sevdiği türkülerin seslendirilmesi ardından sona erdi. - ERZURUM