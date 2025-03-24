Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2024 Faaliyet Raporunu Yayınladı

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2024 yılı faaliyet raporu yayınlandı.

2024 yılında Erzurum Bölge Adliye Mahkemesine gelen 31 bin 119 dosya ve bir önceki yıldan devreden 23 bin 103 dosya olmak üzere toplamda 54 bin 222 dosyadan 34 bin 21 dosya karara bağlandı. Yüzde 109 oranında temizlenme oranı ile, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi gelen davalardan fazla sayıda davayı bitirmek suretiyle muhtemel dava yığılmalarını azaltma eğilimini sürdürüyor. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2024 yılından bu yana; Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars ve Tunceli illeri merkez ve mülhakatlarındaki toplam 48 adliye tarafından verilen kararlarla ilgili istinaf mahkemesi olarak hizmet veriyor. 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle Bölge Adliye Mahkemesi'nde 8 Ceza Dairesi, 6 Hukuk Dairesi faaliyet gösteriyor.

318 dosya Yargıtay'a gönderildi

Ceza dairelerince 21 bin 418 adet, Hukuk Dairelerince 12 bin 600 adet dosya 2024 yılı içerisinde karara bağlandı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 11 Cumhuriyet Savcısı görev yapıyor. 2024 yılı içerisinde Ceza Dairelerinde yapılan 383 duruşmaya katılım sağlandı. Ceza Dairelerince karara çıkarılan 21 bin 418 dosyadan 21 bin 255 adedine Cumhuriyet Başsavcılığınca görüldü işlemi yapıldı. Ayrıca Ceza Dairelerince karara çıkarılan dosyalardan 318 tanesi Cumhuriyet Başsavcılığınca temyiz edilerek Yargıtay'a gönderildi. 5 Ağustos 2017 tarih ve 30145 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7035 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 23. maddesinde düzenlenen 308/A maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına toplamda 712 dosyada itiraz değerlendirme işlemi yapıldı, 5 dosya değerlendirme aşamasında bulunuyor. Cumhuriyet Başsavcılığınca değerlendirme yapılan 555 adet itiraz başvurusunun incelenmesinde; Ceza Dairelerince verilen kararlarda usul ve esasa ilişkin olarak herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmediğinden yapılan değerlendirme sonucu itiraz yoluna başvurulmadı ve itiraz talebi Cumhuriyet Başsavcılığınca reddedildi. İtiraz değerlendirme dosyalarından 49 tanesi re'sen, 108 tanesi talep üzerine olmak üzere toplam 157 dosyada ilgili Ceza Dairesi kararına itiraz yoluna gidildi, 119 itiraz Ceza Dairelerince kabul edildi, 30 itiraz Ceza Dairelerince reddedildi, 1 itiraz dosyasında da Ceza Dairesince kısmen kabul/kısmen red kararı verildi, 7 itiraz ise ilgili Ceza Dairelerince değerlendirme aşamasında. 24 Ekim 2019 tarihli 30928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 30. maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz sonucu ilgili Ceza Dairesi tarafından red/kısmen kabul-kısmen red kararı verilip Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna gönderilen dosyalardan 25 dosya reddedildi, 4 itiraz kabul edildi, 2 dosyada değerlendirme aşamasında bulunuyor. - ERZURUM