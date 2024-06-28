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Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunları Filistin'e Destek İçin Balon Uçurdu

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Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları, mezuniyet töreninde Filistin'e destek amacıyla balon uçurdu. Tören sırasında Filistin bayraklı atkı ve kefiye takan öğrenciler, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Tıp Fakültesi Prof. Dr. Fatih Albayrak ise konuşmasında Gazze'deki duruma dikkat çekerek adaletin sağlanmasını istedi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, mezuniyet töreninde Filistin'e destek için balon uçurdu.

Atatürk Üniversitesi Stadyumu'nda yüzlerce tıp fakültesi mezunu öğrenci, aileleriyle birlikte mezuniyetin gururunu, heyecanını ve coşkusunu yaşadı. Bazı öğrenciler Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için Filistin bayraklı atkı ve kefiye taktı. "Filistin bu sene mezun vermedi, Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart dikkat çekti.

Mezuniyet töreninde konuşan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Fatih Albayrak, " Gazze'de yaşanan insanlık dramına artık dur denilmesini bekliyoruz. Geçmişte insanları katleden Hitler benzeri kişi ve devletler nasıl yargılandıysa bunlar da yargılanacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Diploma töreni bitiminden sonra öğrenciler hep birlikte havaya kep attı. Bu arada öğrenciler ellerindeki Filistin bayrağı rengi olan siyah, yeşil, kırmızı ve beyaz balonları gökyüzüne gönderdi. Doktor Ahmet Elfeki, Gazze ve Filistin'deki yaşananlara dikkat çekmek ve özgürlüklerine destek için gökyüzüne balon gönderdiklerini söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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