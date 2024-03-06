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Erzurum Ak Parti Milletvekili Fatma Öncü ve Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuk Başçı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti

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Erzurum Ak Parti Milletvekili Fatma Öncü ve Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuk Başçı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti. Ziyarette, üniversitenin bölge kalkınması için önemi vurgulandı ve başarı dilekleri iletildi.

Erzurum Ak Parti Milletvekili Fatma Öncü ile Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuk Başçı, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan'ın da eşlik ettiği ziyarette, Atatürk Üniversitesi ailesine 2023-2024 bahar yarıyılında başarı dileklerini ileten Milletvekili Öncü, üniversitenin bölge kalkınması için öneminden bahsetti.

Atatürk Üniversitesinin bölgenin adeta kalbi olduğunu ve Yeni Nesil Vizyonu ile ülke yükseköğrenimine önemli bir katma değer sağladığını belirten Öncü, yetiştirilen bilim insanlarıyla da bilginin değere dönüştüğünü aktardı.

Üniversitenin gelişimini yakından takip ettiğini belirten Öncü, tamamlanan ve devam etmekte olan projelerden dolayı Rektör Çomaklı'yı tebrik ederek Türkiye Büyük Millet Meclisinde Atatürk Üniversitesinin başarılarıyla anılmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi ailesinin topluma ve insanlığa faydalı çalışmalar yapabilmek için gece gündüz demeden çabaladığını vurgulayan Rektör Çomaklı ise üniversitenin projeleri, çalışmaları ve mevcut durumu hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Üniversitenin gelişim sürecine hız vermek adına başta il milletvekilleri olmak üzere ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve dayanışma içinde olduklarını belirten Rektör Çomaklı, ihtiyaç duyulan her alanda destek vermekten mutluluk duyacaklarını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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