Erzurum Adalet Sarayı'nda Arşiv Yangını

Haber: Orhan BOZKURT

(ERZURUM) – Erzurum Adalet Sarayı'nın arşiv bölümünde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına ilişkin Erzurum Adalet Sarayı'nın arşiv bölümünde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına ilişkin Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı 'ndan yapılan açıklamada, yangında zarar gören dosyaların UYAP istemine kayıtlı olduğu bildirildi.

Erzurum Adalet Sarayı'nın arşiv bölümünde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Bodrum kattaki arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede yoğun dumana neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen iki görevli hastaneye kaldırılırken, tedavilerinin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre yangın, kapatılan Sulh Ceza Mahkemelerine ait 2014 öncesi dosyaların bulunduğu arşiv bölümünde başladı. Yangında az sayıda dosyanın zarar gördüğü, zarar gören dosyaların UYAP sisteminde dijital kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş'un verdiği bilgiye göre yangın, dün saat 18.46'da arşiv katındaki bir bölümde başladı. İhbarın ardından itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak 18.52'de müdahaleye geçti. Kağıt ve plastik malzemeler nedeniyle yoğun duman oluşan yangın, ekiplerin çalışmasıyla tamamen kontrol altına alındı. Yangını fark eden adliye personeli ilk müdahaleyi yangın tüpüyle yaptı. Dumandan etkilenen bir adliye personeli ile bir bekçi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.