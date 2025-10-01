Haberler

Erzincan Valisi Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı Kutladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftülüğünü ziyaret ederek din görevlilerinin önemine vurgu yaptı ve hafızlık yarışmasına katılan genç hafızları tebrik etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Erzincan İl Müftülüğünü ziyaret etti.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ve müftülük çalışanlarının Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayan Vali Hamza Aydoğdu, " Din görevlilerinin bizim medeniyetimizde, kültürümüzde, dinimizde çok büyük yeri var. Sosyoloji değişiyor, dünya değişiyor, gençlerde değişiyor. Artık biz camilerdeki minberleri sırtımıza alıp dışarıya çıkarmamız lazım. Bu ne anlama geliyor? Artık camileri bir yaşam merkezine bir cazibe merkezine dönüştürmemiz gerekiyor. Bizler davranışlarımızla toplumun içerisinde olup onlara rol model olmamız gerekiyor. Bu konuda da Erzincan Müftümüz bulunduğu şehirde rol model bir müftümüz. Odasında makamında oturan değil her zaman vatandaşın içerisinde olan onların dertleriyle dertlenen bir arkadaşımız. Onun şahsında bütün din görevlilerinin haftasını tebrik ediyorum." dedi.

Vali Aydoğdu daha sonra Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen Hafızlık Bölge Yarışması'na katılan genç hafızları da ziyaret ederek başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kripto ticaretinin zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor muydunuz? Limudia sayesinde portföyümün 338.000 dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Kendisine Telegram'da (mudiatrading) ulaşabilirsiniz.Kripto ticaretinin zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor muydunuz? Limudia sayesinde portföyümün 388.000 dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Kendisine Telegram'da (mudiatrading) ulaşabilirsiniz.

