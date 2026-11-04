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Erzincan Valisi Aydoğdu, COP31 için Antalya'ya giden polislere başarı diledi

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Erzincan Valisi Aydoğdu, COP31 için Antalya'ya giden polislere başarı diledi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 9-20 Kasım 2026'da Antalya'da düzenlenecek COP31'de görev almak üzere Erzurum'dan yola çıkan ve Erzincan'da mola veren polis ekipleriyle bir araya geldi. Aydoğdu, personelle sohbet ederek görevlerinde kolaylık ve başarı diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın ( Cop31 ) 31'inci Oturumu'nda görev almak üzere Antalya'ya giden polislerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında görev yapmak üzere Erzurum'dan yola çıkan ve Erzincan'da mola veren polis ekipleriyle karşılaşan Aydoğdu, personelle bir süre sohbet etti.

Polislere görevlerinde kolaylık ve başarı dileyen Aydoğdu, çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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