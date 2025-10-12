Haberler

Erzincan, Türkiye'nin En Büyük Sivil Toplum Buluşmasında Temsil Ediliyor

Erzincan, Türkiye'nin En Büyük Sivil Toplum Buluşmasında Temsil Ediliyor
Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 81 il en aktif sivil toplum buluşmasına Erzincan'dan ACAR Arama Kurtarma Gençlik ve Eğitim Derneği katılıyor. Dernek, doğa sporları ve kış turizmini tanıtmak için Malatya'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte fuar alanında yer alacak.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 81 il en aktif sivil toplum buluşmasına Erzincan'ı temsilen ACAR Arama Kurtarma Gençlik ve Eğitim Derneği katıldı.

Türkiye'nin en büyük sivil toplum buluşması programı kapsamında Malatya ilinde 2 gün boyunca dernekler katıldıkları ilin ve çalışmalarının tanıtımını fuar alanında yapacaklar.

ACAR Derneği Genel Başkanı Ferhat Kılıçlı, "Doğa sporları başkenti Erzincan'ı Türkiye'nin en büyük sivil toplum fuarında temsil etmek bizim için onur verici. İlimizin başta coğrafi işaretli ürünleri olmak üzere, doğa sporları ve yükselen kış turizmi katılımcılar tarafından ilgi ile karşılanıyor. Valimiz Hamza Aydoğdu riyasetlerinde ve olurlarında ilimizi fuar süreci boyunca, ülkemizin dört tarafından gelen STK başkanları ve katılımcılarına en iyi şekilde tanıtmaya ve temsil etmeye çalışacağız." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
