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Erzincan Mengücek Gazi Hastanesinde Atatürk'ü 88. yıl anma programı düzenlendi

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Erzincan Mengücek Gazi Hastanesinde Atatürk'ü 88. yıl anma programı düzenlendi
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Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı; Atatürk'ün fikirleri ve Cumhuriyet'e bıraktığı miras anıldı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Hastanede düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Atatürk'ün fikirleri, bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet'e bıraktığı miras anıldı.

Etkinlik, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saygı, rahmet ve minnetle yad edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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