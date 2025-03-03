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Erzincan Kemah'ta 2.5 Büyüklüğünde Deprem

Erzincan Kemah'ta 2.5 Büyüklüğünde Deprem
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 6 kilometre olarak açıkladı. Deprem hafif hissedildi, can kaybı yaşanmadı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 08.49'de 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 2.5 büyüklüğündeki depremin derinliğinin ise 6 kilometre olduğunu AFAD duyurdu.

Deprem hafif şekilde hissedildi, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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