Erzincan'ın Kemah İlçesinde 3.3 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Erzincan'ın Kemah ilçesinde 3.3 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 11.38 kilometre olarak belirlendi.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde 3.3 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.
Afad, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 13.38'de 3.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. AFAD' tan yapılan açıklamada meydana gelen depremin derinliğinin 11.38 kilometre olduğu duyuruldu. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel