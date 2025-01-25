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Erzincan'ın Kemah İlçesinde 3.3 Büyüklüğünde Deprem

Erzincan'ın Kemah İlçesinde 3.3 Büyüklüğünde Deprem
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AFAD, Erzincan'ın Kemah ilçesinde 3.3 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 11.38 kilometre olarak belirlendi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 3.3 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Afad, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 13.38'de 3.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. AFAD' tan yapılan açıklamada meydana gelen depremin derinliğinin 11.38 kilometre olduğu duyuruldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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