Erzincan'ın Kemah İlçesinde 3.3 Büyüklüğünde Deprem

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 3.3 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Afad, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 13.38'de 3.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. AFAD' tan yapılan açıklamada meydana gelen depremin derinliğinin 11.38 kilometre olduğu duyuruldu. - ERZİNCAN