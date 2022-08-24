Erzincan haberleri... Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı

Edinilen Erzincan haberine göre Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı Karasu Nehri kenarında oluşan çamura batan iki ineği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı

ERZİNCAN - Karasu Nehri kenarında oluşan çamura batan iki ineği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı. Erzincan'da Karasu Nehri kenarında oluşan çamura batan iki ineği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı. Pekmezli köyü bölgesinde iki ineğinin Karasu Nehri kenarında oluşan çamurda mahsur kaldığını gören besici, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgeye giden AFAD ve JAK ekipleri, şişme bot yardımı ile büyükbaş hayvanların olduğu yere ulaştı. Ekipler, burada mahsur kalan hayvanları ip yardımıyla kurtardı.