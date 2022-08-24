Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan haberleri... Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı

Yerel Haberler

Edinilen Erzincan haberine göre Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı Karasu Nehri kenarında oluşan çamura batan iki ineği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı

ERZİNCAN - Karasu Nehri kenarında oluşan çamura batan iki ineği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı. Erzincan'da Karasu Nehri kenarında oluşan çamura batan iki ineği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı. Pekmezli köyü bölgesinde iki ineğinin Karasu Nehri kenarında oluşan çamurda mahsur kaldığını gören besici, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgeye giden AFAD ve JAK ekipleri, şişme bot yardımı ile büyükbaş hayvanların olduğu yere ulaştı. Ekipler, burada mahsur kalan hayvanları ip yardımıyla kurtardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Yerel

Karasu Nehri Erzincan AFAD Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title