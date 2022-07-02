Erzincan'dan tayini çıkan hakim ve savcılar için veda yemeği düzenlendi

Hakimler Ve Savcılar Kurulu'nun 2022 yılı kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcılar için Erzincan Barosunca veda yemeği düzenlendi.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nuri Kaplan Edirne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na, Cumhuriyet Savcısı Gürhan Özgen Rize Cumhuriyet Savcılığı'na, İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi Yusuf Göllü Malatya Hakimliği'ne, Kadastro Mahkemesi Hakimi Özgür İşçi Manisa Hakimliği'ne, Cumhuriyet Savcısı İdris Hazer Geyve Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu Müfettişi Bekir Polat'ta programda yer aldı.

Yemek programında konuşan Baro Başkanı Av. Adem Aktürk; "İlimizde görev yapan hakim ve savcılarımız, buradan güzel intibalar bırakarak ayrılıyorlar.

Görev süresince göstermiş oldukları gayretten, nezaketten, sıcakkanlılıklarından ve anlayışlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum ve yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Program sonunda tayini çıkan hakim ve savcılara hediye takdim edildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel