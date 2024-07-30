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Erzincan'dan Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi Sivil Toplum Buluşması'na Katılım

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Erzincan ilini temsilen EBYÜ ACAR Gençlik Kulübü, Malatya'da gerçekleştirilen 'Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi Sivil Toplum Buluşması' ve '1. Türk Dünyası Teşkilatları Buluşması'na katıldı. Etkinliklerde, arama ve kurtarma ekibinin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

7 ülke ve 32 ilin katılımıyla Malatya'da gerçekleştirilen 'Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi Sivil Toplum Buluşması' ve '1. Türk Dünyası Teşkilatları Buluşması'na Erzincan ilini temsilen EBYÜ ACAR Gençlik Kulübü katıldı.

3 gün sürecek olan 'Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi Sivil Toplum Buluşması' ve '1. Türk Dünyası Teşkilatları Buluşması' etkinliği başladı.

EBYÜ ACAR Gençlik Kulübü, etkinlikler öncesinde Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret ederek AFAD çatısı altında Türkiye'de bir ilki yaparak akredite olan arama ve kurtarma ekibinin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ardından valilik ve ticaret borsası ziyaretlerinde de bulunan EBYÜ ACAR Gençlik Kulübü Erzincan İl Başkanı Ferhat Kılıçlı etkinlik ile ilgili bilgi verdi.

Kılıçlı, "Her ilden farklı STK'lar davet edildi, Erzincan Valimiz Hamza Aydoğdu etkinliğe davette bizleri uygun gördüler. Buradan Valimiz Hamza Aydoğdu, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ve AFAD İl Müdürümüz Cengiz Çavuş'a çok teşekkür ediyoruz. Afet ve acil durumlar için eğitim vermek ve gönüllü bireyler yetiştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Amacımız gençlerin eğitim, spor, kültür, proje gibi dallarda daha aktif olmalarını ve kendi fikirlerini korkmadan çekinmeden ortaya koyabilmeleri için çalışmalar sürdürerek bu sayede ileri görüşlü gençlik oluşumuna katkı sunmak" dedi.

'Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi Sivil Toplum Buluşması' ve '1. Türk Dünyası Teşkilatları Buluşması' etkinliği, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve diğer paydaşların bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımı yapacağı bir platform sunuyor. Etkinlikler, bölgesel işbirliklerini güçlendirme ve küresel düzeyde sivil toplum hareketlerini destekleme amacı taşıyor. Katılımcılar, bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaşma fırsatı bulacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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