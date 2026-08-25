Haberler

İran'dan Barron Trump'a 10 Milyon Dolarlık Ödül

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran devlet televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'a suikast düzenleyecek kişiye 10 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı. Videoda Barron'un hayatı ve günlük rutinine dair iddialar yer aldı.

İran devlet televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'ın başına 10 milyon dolarlık ödül konulduğunu açıkladı.

İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı Kanal 3'te yayınlanan videoda, Barron'ın yaşamı ve günlük rutinine ilişkin çeşitli iddialar yer aldı.

Videoda, Barron'un nerelerde bulunduğuna, eğitimine, korumalarına ve kişisel ilgi alanlarına ilişkin bilgiler verilirken, kendisine ulaşabilecek kişilere yönelik çeşitli yönlendirmeler yapıldığı ve suikast düzenleyecek kişiye 10 milyon dolarlık ödül verileceği belirtildi.

Söz konusu bilgilerin, Trump Tower'ın 58. katında Barron Trump ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülen bir kadın tarafından servis edildiği savunuldu.

Haberde ayrıca Barron Trump'ın New York'taki Trump Tower'dan Washington DC'deki eğitim kurumuna koruma konvoyuyla gittiği iddia edilirken, bu iddiaya eşlik eden görüntülerde New York'taki Trump Tower'ın görselleri yer aldı.

Söz konusu videoda Barron Trump'ın video oyunlarına ilgisi, kişiliği, korumaları ve derslere katılım şekli gibi çeşitli konularda da iddialara yer verildiği ve bazı adres bilgilerinin paylaşıldığı öne sürüldü.

İran basınında, geçen ay, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın günlük yaşamına ilişkin olduğu öne sürülen bazı bilgiler ve oğlu Barron'a yönelik tehdit içeren bir video yayımlanmıştı.

Tesnim Haber Ajansı tarafından yapılan paylaşımda, Melania Trump'ın sık bulunduğu yerler ile alışveriş yaptığı öne sürülen mağazalar gösterilmişti.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri yenilenecek

CHP'ye İstanbul'da kötü haber! Seçimler yenilecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil dereye uçtu! Feci kazada iki kadın hayatını kaybetti

Dereye uçan otomobil bu hale geldi! 2 kadın feci şekilde can verdi
Balıkçılar da neye uğradığını şaşırdı: Oltaya 260 kiloluk orkinos takıldı

Oltaya takıldı, tekneye sığmadı: Boyu da kilosu da inanılmaz!
Bursa’da yangın paniği: Alevler ormana sıçradı, helikopterler hemen havalandı

Alevler şehri sardı: Helikopterler peş peşe havalandı

Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı

Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana elini uzattı

Video çekip aldığı maaşa isyan etti

Video çekip aldığı maaşa isyan etti
Yeni görevine dün başlamıştı! Kaymakam ve savcı eşi kaza geçirdi

Kaymakam ile savcı eşi kaza geçirdi!
İzmir'de gergin anlar! Yılanı görenler denizden hemen dışarı çıktı

Plajda gergin anlar! Görenler denizden hemen çıktı