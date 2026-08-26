İstanbul'da feci kaza: Yayaya iki araç çarptı, can verdi

Büyükçekmece'de feci kaza, D-100 kara yolu Ankara istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yaya geçidinin bulunmadığı noktada yolun karşısına geçmeye çalışan Dilber K.'ya (42) peş peşe iki otomobil çarptı.

Edinilen bilgilere göre talihsiz kadın, D-100 kara yolunda karşıya geçmeye çalıştığı sırada araçların geldiği yönde ilerlemeye başladı. Bu sırada meydana gelen kaza, 42 yaşındaki kadının hayatına mal oldu.

ÖNCE BİR OTOMOBİL ÇARPTI

Yolun karşısına geçmeye çalışan Dilber K.'ya ilk olarak F.K. (26) idaresindeki 34 KUJ 038 plakalı otomobil çarptı.

İlk çarpmanın hemen ardından aynı yönde ilerleyen N.A. (31) yönetimindeki 34 KA 9416 plakalı otomobil de K.'ya çarptı.

Peş peşe iki aracın çarptığı talihsiz kadın ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri olay yerine ulaşarak yaralı Dilber K.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansa alınan 42 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Talihsiz kadının sağlık durumunun ağır olduğu belirlenirken, hastanede tedavi altına alındı.

Doktorların Dilber K.'yu hayatta tutmak için yaptığı müdahaleler sonuç vermedi. K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA