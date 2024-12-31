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Erzincan'da ilginç olay! Yumurtanın içinden yumurta çıktı

Erzincan'da ilginç olay! Yumurtanın içinden yumurta çıktı
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Erzincan'da bir vatandaş, kümesten getirdiği yumurtayı mutfakta kırınca içinden ayrı bir yumurta çıktığını gördü. Şaşkınlık yaşayan vatandaş o anları "Yumurtayı kırdığımda inanamadım. Yumurtanın içerisinde aynı şekilde bir yumurta daha çıktı. Çok garip bir olay" sözleriyle anlattı.

Erzincan'da yaşanan ilginç olayda yumurtadan yumurta çıktı. Kümesten getirdiği yumurtayı mutfakta kırınca içerisinden ayrı bir yumurta daha çıktığını gören vatandaş gözlerine inanamadı.

Erzincan'da ilginç olay! Yumurtanın içinden yumurta çıktı

"ÇOK GARİP BİR OLAY"

Erzincan merkezde yaşayan Ayhan Kalyoncu yumurtadan yumurta çıkma hadisesini şöyle anlattı: "Erzincan merkez Yavuz Selim Mahallesinde oturuyorum. Refahiye'den annemin 3 tavuk 3 horozu vardı, onları buraya getirdim, kümeste bakıyorum. Sabah kümese gittiğimde yumurta salan tavuğun zorlandığını gördüm. Daha sonra yumurtayı saldı bende alıp mutfağa geldim. Yumurtayı kırdığımda inanamadım. Yumurtanın içerisinde aynı şekilde bir yumurta daha çıktı. Çok garip bir olay"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSEVİMLİ KÖPEK GUCCİ CHIHUAHA GUCCI:

İlk defa olmuş gibi zaten bu olay oluyor tavuk çiftliğindeyim ben sürekli karşılaşıyoruz

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