Erzincan'da Üniversite Öğrencilerine Ramazan Deneyimi

Erzincan Valiliği "Gurbetteki Ailem" projesi kapsamında, Erzincan'da öğrenimlerinde devam eden üniversite öğrencilerine sıcak bir ramazan deneyimi sunuyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, bu özel proje kapsamında ramazan ayı boyunca Erzincanlı ailelerin misafiri oluyor.

Proje, öğrencilerin kültürel gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra Erzincan ile olan bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Erzincanlı ailelerin sıcak misafirperverliği sayesinde öğrenciler, evlerindeki iftar sofralarında ağırlanarak aile sıcaklığını hissediyorlar.

"Rota Erzincan" uygulaması üzerinden yapılan başvurularla bir araya getirilen öğrenci ve aileler, ramazan ayı boyunca birlikte geçirdikleri özel anlara şahitlik ediyorlar. Bugüne kadar proje kapsamında binin üzerinde öğrenci, Erzincanlı ailelerin evlerinde misafir edildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu yaptığı açıklamada projenin önemine dikkat çekerek, "Proje sadece öğrencilere ev sahipliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda şehrin sosyal dokusunu güçlendirerek birlik ve beraberliği pekiştiriyor" dedi.

"Vali Aydoğdu her gün kendi evinde iftara 10 öğrenciyi misafir ediyor"

"Gurbetteki Ailem" projesini ilk olarak Aksaray'da başlattıklarını ifade eden Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Bu projeyi Aksaray'da ilk olarak başlatmıştık. Onun da çok güzel hatırası var. Bir öğrencimiz yurtta ziyaret ettiğimizde, ramazan nasıl gidiyor? Diye sorduğumuzda "Valim ramazan çok güzelde ayakkabını çıkarıp halının üzerine basmadıktan sonra bazen duygulanıyorum" şeklinde cevap vermişti. O da bize ilham vermişti. Arkadaşlarımızla Aksaray'da başlatmıştık, Erzincan'da da aynı projeyi başlattık. Üzerine katan bir proje oldu. Burada ki amaç şu. Bizim üniversitemizde 24 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin yaklaşık olarak üçte ikisi Erzincan dışından gelen öğrencilerimiz. 10 nine yakın öğrencimiz kredi kurum yurtlarında kalıyor. Bu öğrencilerimizi Erzincan'daki ailelerimizle buluşturmak. Öğrencilerimiz Erzincan'ın gelenek göreneklerini tanıyor, hem de ailelerimiz dışarıdan gelen çocuklarımızı tanıyor. Onlara manevi anne babalık yapıyorlar. Bizde ramazan başladığından itibaren bir gün erkek, bir günde kız öğrencilerimiz 10'ar kişilik olarak evimize misafir ediyoruz. Bu projeyi yaparken de bizim mesai arkadaşlarımızın çok üstün gayreti var. Bu tip projeleri çoğaltmamız gerekiyor. İnsanlar ölse bile iyilikler kıyamete kadar yaşıyor" diye konuştu.

Gelecek yıllarda da devam etmesi ve daha fazla öğrenciyle aileyi buluşturması hedeflenen "Gurbetteki Ailem" projesi, bir yandan öğrencilerin memleket hasretini dindirirken ve aile bağlarını güçlendirirken, öte yandan da Erzincan'ın sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sağlıyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun öğrencilere yönelik iftarında Erzincan Vali Yardımcısı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve Gençlik Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu'da yer aldı. - ERZİNCAN