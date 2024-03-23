Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Üniversite Öğrencilerine Ramazan Deneyimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valiliği "Gurbetteki Ailem" projesi kapsamında, Erzincan'da öğrenimlerinde devam eden üniversite öğrencilerine sıcak bir ramazan deneyimi sunuyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, bu özel proje kapsamında ramazan ayı boyunca Erzincanlı ailelerin misafiri oluyor.

Proje, öğrencilerin kültürel gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra Erzincan ile olan bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Erzincanlı ailelerin sıcak misafirperverliği sayesinde öğrenciler, evlerindeki iftar sofralarında ağırlanarak aile sıcaklığını hissediyorlar.

"Rota Erzincan" uygulaması üzerinden yapılan başvurularla bir araya getirilen öğrenci ve aileler, ramazan ayı boyunca birlikte geçirdikleri özel anlara şahitlik ediyorlar. Bugüne kadar proje kapsamında binin üzerinde öğrenci, Erzincanlı ailelerin evlerinde misafir edildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu yaptığı açıklamada projenin önemine dikkat çekerek, "Proje sadece öğrencilere ev sahipliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda şehrin sosyal dokusunu güçlendirerek birlik ve beraberliği pekiştiriyor" dedi.

"Vali Aydoğdu her gün kendi evinde iftara 10 öğrenciyi misafir ediyor"

"Gurbetteki Ailem" projesini ilk olarak Aksaray'da başlattıklarını ifade eden Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Bu projeyi Aksaray'da ilk olarak başlatmıştık. Onun da çok güzel hatırası var. Bir öğrencimiz yurtta ziyaret ettiğimizde, ramazan nasıl gidiyor? Diye sorduğumuzda "Valim ramazan çok güzelde ayakkabını çıkarıp halının üzerine basmadıktan sonra bazen duygulanıyorum" şeklinde cevap vermişti. O da bize ilham vermişti. Arkadaşlarımızla Aksaray'da başlatmıştık, Erzincan'da da aynı projeyi başlattık. Üzerine katan bir proje oldu. Burada ki amaç şu. Bizim üniversitemizde 24 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin yaklaşık olarak üçte ikisi Erzincan dışından gelen öğrencilerimiz. 10 nine yakın öğrencimiz kredi kurum yurtlarında kalıyor. Bu öğrencilerimizi Erzincan'daki ailelerimizle buluşturmak. Öğrencilerimiz Erzincan'ın gelenek göreneklerini tanıyor, hem de ailelerimiz dışarıdan gelen çocuklarımızı tanıyor. Onlara manevi anne babalık yapıyorlar. Bizde ramazan başladığından itibaren bir gün erkek, bir günde kız öğrencilerimiz 10'ar kişilik olarak evimize misafir ediyoruz. Bu projeyi yaparken de bizim mesai arkadaşlarımızın çok üstün gayreti var. Bu tip projeleri çoğaltmamız gerekiyor. İnsanlar ölse bile iyilikler kıyamete kadar yaşıyor" diye konuştu.

Gelecek yıllarda da devam etmesi ve daha fazla öğrenciyle aileyi buluşturması hedeflenen "Gurbetteki Ailem" projesi, bir yandan öğrencilerin memleket hasretini dindirirken ve aile bağlarını güçlendirirken, öte yandan da Erzincan'ın sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sağlıyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun öğrencilere yönelik iftarında Erzincan Vali Yardımcısı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve Gençlik Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu'da yer aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kültür Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar nereli? Kardeşlerim full HD bölüm izle! Kardeşlerim 122. bölüm full HD izleme linki! Kardeşlerim son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 23 Mart Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show, NOW'da neler var? İSTANBUL İFTAR SAATİ (İMSAKİYE) - 23 Mart Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri! Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Kate Middleton video mesajda ne dedi? Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton hasta mı, son durumu nedir? Kate Middleton hastalığı nedir, kanser mi? Kate Middleton sağlık durumu nasıl? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı! 2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi! Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları! Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title