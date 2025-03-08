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Erzincan'da Seyahat Acenteleri İftar Programında Bir Araya Geldi

Erzincan'da Seyahat Acenteleri İftar Programında Bir Araya Geldi
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Erzincan'da düzenlenen iftar programında seyahat acenteleri, BTK yönetimi ve il protokolü bir araya geldi. Etkinlik Ergan Kayak Merkezi'nde gerçekleşti.

Erzincan'da ki seyahat acenteleri Ergan Dağında düzenlenen iftar programında bir araya geldiler.

TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulunun ev sahipliğinde geleneksel iftar programlarının ilki bu yıl Erzincan'da faaliyet gösteren seyahat acentelerinin, BTK yönetimi ve Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Nuh Şenol'un katılımıyla Ergan Kayak Merkezindeki bir restoranda gerçekleşti.

İftar programına il protokolü olarak Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve Erzincan İl Kültür Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç katıldı.

Yaklaşık 30'a yakın katılımcının bulunduğu iftar yemeği sonrası il protokolü ve katılım sağlayan acente temsilcileriyle birlikte Erzincan'ın son yıllarda gözde turistik lokasyonlarından biri olan Ergan Dağı Kayak Merkezinde tanıtım gezisi düzenlendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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