Haberler

Erzincan'da İmece Usulü Kış Hazırlığı Geleneği Sürüyor

Erzincan'da İmece Usulü Kış Hazırlığı Geleneği Sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçmişten gelen imece usulü kış hazırlıkları geleneği Erzincan’da yaşatılmaya devam ediyor.

Geçmişten gelen imece usulü kış hazırlıkları geleneği Erzincan'da yaşatılmaya devam ediyor.

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte kadınlar arasında kış hazırlıkları telaşı başladı. Günün ilk ışıklarıyla kış ayları için hazırlık yapan kadınlar, imece usulü her gün bir kişinin kışlık yufkasını yapıyor. Pişirilen yufkalar, kışın ekmek ya da börek olarak tüketiliyor. Kimileri ise yöresel tirit ile sofralarını süslüyor.

Kış hazırlığı telaşı yaşayan kadınlar imece usulü kışlık yufkalarını hazırlıyor. Günün ilk ışıklarıyla hazırlıklara başlayan kadınlar, her gün bir kişinin kışlık yufkasını pişiriyor. Akşama kadar süren pişirme işleminin ardından yufkalar, kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan yufkalar, soğuk kış günlerinde ekmek veya börek olarak tüketiliyor. El yapımı yufkalarla pişirilen börekler kış sofralarına ayrı lezzet katıyor.

Paranın geçmediği gelenek devam ediyor

Her gün ayrı bir hanenin kışlık ihtiyacı için bir araya gelen kadınlar o gün o evin ihtiyacını karşılamak için çalışıyorlar. Parayla değil imece usulü hazırlık yaptıklarını belirten Rümeysa Özdemir, "Her yıl Eylül ve Ekim aylarında kış hazırlıkları için komşularla toplanırız. Yufka, makarna, kete hepsini yapıyoruz. Şimdi de kete yapıyoruz. Bunlara kete diyoruz. Bugün sana yarın bana. Öyle birbirlerine yardımcı oluyorlar. Bizde para geçmiyor. Her şeyi kendimiz yaparız. Her gün bir komşuya gideriz. Sabah başlarız, akşama kadar sohbet ederek yaparız. Yaptığımız hazırlıkları dolaba doldurur kış boyunca yeriz. Yufka, makarna, erişte, çörek hepsini yapıyoruz." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Eski MİT'çinin şüpheli ölümü için 15 yıl sonra düğmeye basıldı
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir

Tarihi süreç başladı! Milyar dolarlık cephanelik el değiştiriyor
İsrailli Türklere sataştı! Aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı

Türklere sataşan İsraillinin aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolda karşılaştıkları Ajdar’ı konser vaadiyle trollediler: İstediği ücreti duyanlar şaşkına döndü

Ajdar’a konser teklifi yapan gençler kaşesini duyunca şaşkına döndü
'Mankenler Kraliçesi'ydi! Şimdi oto sanayide bambaşka bir hayatı var

'Mankenler Kraliçesi'ydi! Oto sanayide görenler dönüp bir daha baktı
Yılmaz Erdoğan, Demet Evgar ve Rıza Kocaoğlu yerinde duramadığı anlar

Sayı geldikçe kendilerinden geçtiler! İşte o anlar

454 yıllık sırrın tek nedeni rüya! Asırlardır anlatılan Hızır Aleyhisselam rivayeti

454 yıllık sırrın tek nedeni rüya! Bir de Hızır A.S rivayeti var
Konteyner kenti palayla bastı! Eşi ve kızları dahil 4 kişiyi yaraladı

Öz kızına bile acımadı! Konteyner kenti palayla bastı!
Kayıp Demir kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık iddiası! Aile isyan etti

Ailenin acılı bekleyişi sürerken utanmadan bunu yapabildiler
Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi

Öksürük şikayetiyle gitti, sonuç doktorları bile şaşkına çevirdi