Trump'ın saçları yine gündemde! Yıllardır süren tartışmaya noktayı koydu
ABD Başkanı Donald Trump, yıllardır tartışılan saçlarının peruk olduğu iddialarını bir kez daha reddetti. Kuvvetli rüzgar altında yaptığı bir mitingi örnek gösteren Trump, "Peruk takmıyorum" diyerek saçlarının gerçek olduğunu savundu.
- ABD Başkanı Donald Trump, 2 Eylül'de Beyaz Saray'daki yemekte saçlarının peruk olmadığını, 2024 seçimleri kapsamında Ohio'daki mitingde şiddetli rüzgara rağmen saçlarının yerinde kalmasının bunun kanıtı olduğunu savundu.
- Trump'ın saçlarının gerçekliği uzun süredir tartışılıyor; komedyen Rosie O'Donnell ağustos ayında peruk kullandığını öne sürdü ve gazeteci Aaron Rupar, 5 Ağustos'ta Las Vegas'taki konuşmasında saçlarının daha dolgun görünmesi üzerine peruk takıp takmadığını sorguladı.
- Trump'ın eski doktoru Harold Bornstein, 2017'de Trump'ın her gün dört farklı ilaç kullandığını ve bunların arasında saç dökülmesi tedavisinde kullanılan finasteridin de bulunduğunu açıkladı.
Abd Başkanı Donald Trump'ın saçlarının gerçek olup olmadığına ilişkin yıllardır devam eden tartışma, yaptığı son açıklamayla yeniden alevlendi.
"PERUK TAKMIYORUM"
Trump, 2 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, saçlarının peruk olduğu yönündeki iddialara değindi.
2024 başkanlık seçimleri kapsamında Ohio'da düzenlenen bir mitingi hatırlatan Trump, o gün etkili olan şiddetli rüzgarın saçlarının gerçek olduğunun kanıtı olduğunu savundu.
Trump, "Kürsüye çıktım ve rüzgar o kadar şiddetliydi ki... Peruk takmıyorum. O gece peruk takmadığımı anladılar çünkü peruk taksaydınız, uzun süre kafanızda kalmazdı dediler" ifadelerini kullandı.
SAÇLARI YILLARDIR TARTIŞILIYOR
Trump'ın saçları uzun süredir siyasi rakiplerinin ve eleştirmenlerinin de hedefinde. Komedyen Rosie O'Donnell, ağustos ayında Trump'ın saçlarının gerçek olmadığını ve peruk kullandığını öne sürdü.
Tartışmalar Trump'ın ilk başkanlık döneminden de önceye uzanıyor. Trump, 2015 yılında düzenlenen bir seçim mitinginde de benzer iddialara yanıt vermişti.
Trump, "Peruk takmıyorum, bunlar benim saçlarım, yemin ederim" dedikten sonra saçını çekmiş ve "Bu iş çığırından çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.
LAS VEGAS'TAKİ GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Trump'ın saçları 5 Ağustos'ta Las Vegas'ta ekonomi hakkında yaptığı konuşmanın ardından da tartışılmıştı. Saçlarının önceki görüntülerine kıyasla daha dolgun görünmesi üzerine gazeteci Aaron Rupar, "Trump peruk mu takıyor, burada ne oluyor?" yorumunda bulunmuştu.
Trump, 2018 yılında Maryland'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda ise saçlarının seyrekleşmesiyle ilgili esprili bir açıklama yapmıştı.
"Şu kel bölgeyi gizlemek için elimden geleni yapıyorum. Bunun için çok çalışıyorum" diyen Trump, saçlarıyla ilgili tartışmalara doğrudan değinmişti.
SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI İLAÇ KULLANDIĞI AÇIKLANMIŞTI
Trump'ın uzun yıllar doktorluğunu yapan Harold Bornstein da 2017 yılında yaptığı açıklamada Trump'ın her gün dört farklı ilaç kullandığını söylemişti. Bornstein'ın açıkladığı ilaçlar arasında, erkek tipi saç dökülmesinin tedavisinde kullanılan finasterid de bulunuyordu.