Trump'ın saçları yine gündemde! Yıllardır süren tartışmaya noktayı koydu

Abd Başkanı Donald Trump'ın saçlarının gerçek olup olmadığına ilişkin yıllardır devam eden tartışma, yaptığı son açıklamayla yeniden alevlendi.

"PERUK TAKMIYORUM"

Trump, 2 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, saçlarının peruk olduğu yönündeki iddialara değindi.

2024 başkanlık seçimleri kapsamında Ohio'da düzenlenen bir mitingi hatırlatan Trump, o gün etkili olan şiddetli rüzgarın saçlarının gerçek olduğunun kanıtı olduğunu savundu.

Trump, "Kürsüye çıktım ve rüzgar o kadar şiddetliydi ki... Peruk takmıyorum. O gece peruk takmadığımı anladılar çünkü peruk taksaydınız, uzun süre kafanızda kalmazdı dediler" ifadelerini kullandı.

SAÇLARI YILLARDIR TARTIŞILIYOR

Trump'ın saçları uzun süredir siyasi rakiplerinin ve eleştirmenlerinin de hedefinde. Komedyen Rosie O'Donnell, ağustos ayında Trump'ın saçlarının gerçek olmadığını ve peruk kullandığını öne sürdü.

Tartışmalar Trump'ın ilk başkanlık döneminden de önceye uzanıyor. Trump, 2015 yılında düzenlenen bir seçim mitinginde de benzer iddialara yanıt vermişti.

Trump, "Peruk takmıyorum, bunlar benim saçlarım, yemin ederim" dedikten sonra saçını çekmiş ve "Bu iş çığırından çıkıyor" ifadelerini kullanmıştı.

LAS VEGAS'TAKİ GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Trump'ın saçları 5 Ağustos'ta Las Vegas'ta ekonomi hakkında yaptığı konuşmanın ardından da tartışılmıştı. Saçlarının önceki görüntülerine kıyasla daha dolgun görünmesi üzerine gazeteci Aaron Rupar, "Trump peruk mu takıyor, burada ne oluyor?" yorumunda bulunmuştu.

Trump, 2018 yılında Maryland'de düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda ise saçlarının seyrekleşmesiyle ilgili esprili bir açıklama yapmıştı.

"Şu kel bölgeyi gizlemek için elimden geleni yapıyorum. Bunun için çok çalışıyorum" diyen Trump, saçlarıyla ilgili tartışmalara doğrudan değinmişti.

SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI İLAÇ KULLANDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Trump'ın uzun yıllar doktorluğunu yapan Harold Bornstein da 2017 yılında yaptığı açıklamada Trump'ın her gün dört farklı ilaç kullandığını söylemişti. Bornstein'ın açıkladığı ilaçlar arasında, erkek tipi saç dökülmesinin tedavisinde kullanılan finasterid de bulunuyordu.

Kaynak: Haberler.com