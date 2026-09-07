Haberler

Amedspor'dan Filenin Sultanları'na Kürtçe ve Türkçe tebrik

Amedspor'dan Filenin Sultanları'na Kürtçe ve Türkçe tebrik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'e yükselen Amedspor, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kutladı. Kulübün Türkçe ve Kürtçe hazırladığı tebrik görselinde, “Birbirinin başarısı için savaşan kadınlar yenilmezdir!” ifadelerine yer verildi.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Filenin Sultanları'nın büyük zaferinin ardından Amedspor da milli takımı tebrik etti.

TÜRKÇE VE KÜRTÇE MESAJ

Süper Lig'e yükselen Amedspor, şampiyonluğun ardından özel bir tebrik görseli paylaştı. Görselde mesaj hem Türkçe hem de Kürtçe olarak verildi.

"BİRBİRİNİN BAŞARISI İÇİN SAVAŞAN KADINLAR YENİLMEZDİR!"

Amedspor'un Filenin Sultanları için hazırladığı görselde şu ifadeler yer aldı:

“Birbirinin başarısı için savaşan kadınlar yenilmezdir!”

Kulüp böylece Avrupa'nın zirvesine çıkan Filenin Sultanları'nı şampiyonluklarının ardından kutladı.

FİLENİN SULTANLARI YİNE AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Finalde İtalya karşısında iki kez geriye düşen Türkiye, mücadeleyi karar setine taşıdı. Son seti 15-10 kazanan Filenin Sultanları, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Kaşif Kozinoğlu dosyası 15 yıl sonra açıldı! Çok sayıda gözaltı var
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir

Tarihi süreç başladı! Milyar dolarlık cephanelik el değiştiriyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Ülkemiz de çok diller var.Türkçe hepimize yetiyor.Ben kürt değilim ve kürtçe de bilmiyorum.Sizin derdiniz başka ama fikirlere saygı olmalı.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Biz Türkiyede türkçe konuşuyoruz.Hep birlikte bu dille anlaşabiliyoruz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgür Morkoç:

Bırak kendi aralarında konuştuklarına karışma bari adamlar sana gelip benimle Kürtçe konuşacaksın sen demiyor bırak ben kendi aramda bari istediğim dili konuşayım diyor bu baskıciliktan sıyrılma zamanı gelmedi mi

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıSemih Şenocak:

Ben Türk'üm fakat ülkemizde anadili Kürtçe olan milyonlarca insan var. İnsanların nece değil ne konuştuğuna bakın.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Afferim amede

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Eve girdi bir daha çıkamadı: Son görüntüleri dikkat çekti

Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı

CHP mi YENİ Parti mi? Tarafını cezaevinden yazdığı mektupla belli etti
Dini kutlama faciaya dönüştü! 10 kişi öldü, 64 kişi yaralandı

Dini kutlama felakete dönüştü
Yılmaz Erdoğan, Demet Evgar ve Rıza Kocaoğlu yerinde duramadığı anlar

Sayı geldikçe kendilerinden geçtiler! İşte o anlar

454 yıllık sırrın tek nedeni rüya! Asırlardır anlatılan Hızır Aleyhisselam rivayeti

454 yıllık sırrın tek nedeni rüya! Bir de Hızır A.S rivayeti var
Konteyner kenti palayla bastı! Eşi ve kızları dahil 4 kişiyi yaraladı

Öz kızına bile acımadı! Konteyner kenti palayla bastı!
Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi

Öksürük şikayetiyle gitti, sonuç doktorları bile şaşkına çevirdi
İran, Umman ile Hürmüz'de yeni koridor için anlaştı

İran Hürmüz için anlaştı! Ancak ABD ile değil, bambaşka bir ülkeyle
Sokak ortasındaki tartışma kanlı bitti: 2 kuzen hayatını kaybetti

2 kuzenin acı sonu! Feci şekilde can verdiler