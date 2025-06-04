Erzincan'da Kurban Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı

Erzincan'da Kurban Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı
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Kurban Bayramı öncesinde Erzincan'da gıda denetimleri hız kazandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, et ve et ürünleri ile şekerleme ve unlu mamul üretim yerlerinde mevzuata uygunluk kontrolleri gerçekleştiriyor. Vatandaşlara sağlıklı ve güvenilir gıda almak için dikkatli olmaları gerektiği hatırlatılıyor.

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri amacıyla Erzincan'da gıda denetimleri hız kazandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından kent genelinde yürütülen denetimlerle, özellikle kurban etlerinin parçalanması, muhafazası ve kıyma çekim işlemlerinin hijyenik şartlarında yapılması hedefleniyor. Bayram sürecinde et ve et ürünleriyle ilgili işletmeler sıkı denetime tabi tutuluyor. Yetkililer, Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve sorunsuz geçirebilmek adına, şekerleme ve unlu mamul üretim ve satış yerlerinde de mevzuata uygunluk kontrollerinin yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Ekipler, kayıt ve onay numarası olmayan ürünlerin satışına izin vermezken, vatandaşlara da alışveriş yaparken bu belgelere dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ürünlerin son kullanma tarihine dikkat edilmesi, açıkta satılan ürünlerden kaçınılması ve alışveriş yapılan işletmelerin satış şartlarının gözetilmesinin halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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